Jeanne Added, Bigflo & Oli... le palmarès complet des Victoires de la musique

Alors qu'on attendait Eddy De Pretto et Christine and the Queens, Jeanne Added et le duo Bigflo et Oli ont finalement créé la surprise au 34e Victoires de la musique avec deux trophées chacun dont les plus prestigieux d'artistes féminin et masculin. Voici le palmarès complet.

Artiste masculin

BigFlo et Oli

Artiste féminine

Jeanne Added

Révélation scène

Clara Luciani

Album révélation

«Brol» d’Angèle

Album de chansons

«En amont» d’Alain Bashung

Album rock

«Radiate» de Jeanne Added

Album de musiques urbaines

«La Vie de rêve» de BigFlo et Oli

Album rap

«Lithopédion» de Damso

Album de musiques du monde

«LOST» de Camélia Jordana

Album de musiques électroniques

« Dancehall » de The Blaze

Chanson originale

« Je me dis que toi aussi » de Boulevard des Airs

Concert

Orelsan

Clip

«Tout oublier» d’Angèle avec Romeo Elvis