Le palmarès des British Academy Film Awards

La 72ème cérémonie des BAFTA (British Academy Film Awards), qui récompense les films sortis en 2018, se tenait ce dimanche soir au Royal Albert Hall à Londres (Royaume-Uni).

Cet événement, l’équivalent britannique des Oscars, a été marqué par le succès de «Roma», une série produite par Netflix, qui a été récompensée dans deux catégories : meilleur film et meilleur réalisateur.

Winner of the Cinematography category… it’s the brilliant @AlfonsoCuaron for Roma.#EEBAFTAs #BAFTA@ROMACuaron pic.twitter.com/deUC7vYjWe

— BAFTA (@BAFTA) 10 février 2019