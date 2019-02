Les 5 activités pour enfants à faire pendant les vacances

Exposition, festival de cinéma, escape game... Voici une sélection d'activités créatives, ludiques et amusantes pour occuper les enfants et partager des moments de complicité en famille pendant les vacances.

une expo monstrueuse au musée en herbes



Dans la cadre de la saison Japonismes 2018, le musée en Herbes présente Monstres, mangas et Murakami, une exposition ludique et interactive sur l’univers merveilleux de l’art japonais. De la nature, aux robots, en passant par les animaux fantastiques et les yôkai, créatures surnaturelles issues du folklore japonais, tous les thèmes sont abordés.

Au fil de ce parcours dépaysant, les visiteurs découvriront une sélection d’œuvres du célèbre plasticien Takashi Murakami, reconnu pour ses tableaux de fleurs multicolores, mais aussi des planches originales de mangas culte, comme «Astro, le petit Robot», et des figurines de la pop culture japonaise. Enfin, une chasse aux monstres interactive est au programme à la fin de la visite pour explorer les liens entre l’art traditionnel japonais, les légendes et l’art contemporain.

Monstres, mangas et Murakami, jusqu’au 22 septembre, musée en Herbes (Paris 1er).

un voyage musical avec le petit prince à la Philharmonie



Conte poétique et philosophique né sous la plume d’Antoine Saint-Exupéry, le Petit Prince s’invite à la Philharmonie de Paris (Paris 19e) les 5 et 6 mars. Sous la direction du compositeur Marc-Olivier Dupin, cette nouvelle aventure propose aux enfants petits et grands de (re)découvrir cette histoire intemporelle au rythme de la musique et au fil des images, toutes deux portées par la lecture du comédien Benoît Marchand.

A noter que des ateliers de préparation mêlant chants, jeux rythmiques et instrumentaux, seront proposées afin d'inviter le public à explorer l'histoire des œuvres jouées lors du concert.

Le petit prince, le 5 mars et le 6 mars (15h), Philharmonie de Paris (Paris 19e).

une bal au château de fontainebleau



Pour fêter le début des vacances, les enfants sont invités à venir costumés comme des princes et princesses au Château de Fontanebleau. Le temps d’un après-midi festif, petits et grands pourront s’initier à de nombreuses activités telles que l’escrime, la danse, les techniques de combats avant de participer au grand bal costumé de la Renaissance. Des ateliers créatifs, comme la fabrication de couronnes ainsi que des séances de maquillage sont également au programme pour parfaire les tenues.

Carnaval au Château, dimanche 24 février à 14h, Château de Fontainbleau (Seine-et-Marne).

un festival de cinéma au forum des images



La 12e édition du festival Tout petits-Cinéma est de retour du 23 février au 10 mars, au Forum des Images (Paris 1er). Au programme, six ciné-concerts accompagnés en direct par des musiciens : Décrocher la lune de Jutta Schünemann, Tôt ou tard de Jadwiga Kowalska, Une petite étoile de Svetlana Andrianova, Lunette de Phoebe Warries, et Little Wolf d’An Vrombaut.

Tout au long de l’événement, des ateliers - fabrication de flipbooks, mise en couleurs d’images de cinéma, éveil à la danse autour d’extraits de films -inviteront les plus petits à s’initier à la magie du cinéma. Sans oublier les pauses goûters, les coloriages, les jeux Lego-Duplo, ou encore le photocall pour garder un souvenir de ce rendez-vous festif.

Festival Tout petits-Cinéma, du 23 février jusqu'au 10 mars, Forum de simages (Paris 1er).

un escape game chez le père lustucru



Des apprentis détectives. Accessible à tous, l'Escape Kid propose aux familles de vivre un moment de complicité et de découverte au fil d'une enquête. Après une petite histoire, chaque groupe est enfermé dans une pièce et dispose d’une heure environ pour fouiller, réfléchir, observer, écouter, et réussir sa mission en aidant la mère Michel à retrouver son chat.

Cette dernière a interrogé tous ses voisins et n’a pas aimé ce que lui a répondu le Père Lustucru. Elle le soupçonne même de séquestrer son chat. Mais le Père Lustucru nie en bloc et affirme adorer les chats. Mais alors, où est passé ce chat ? Pour le décourvrir, la mère Michel compte sur ses enquêteurs en herbes.

Enquête chez le père Lustucru, Escape Kid (Paris 17e).