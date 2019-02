Décès de Karl Lagerfeld : les hommages se multiplient

De nombreuses personnalités du monde de la mode, du cinéma, de la musique ou encore de la politique rendent hommage à l’icône Karl Lagerlfed, décédé ce mardi 19 février.

Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, a témoigné de sa profonde tristesse, évoquant la mémoire de son «ami très cher». «Avec Karl Lagerfeld s’éteint un génie créatif qui a contribué à faire de Paris la capitale mondiale de la mode et de Fendi, l’une des maisons italiennes les plus innovantes. Nous lui devons beaucoup : son goût et son talent étaient les plus exceptionnels qu’il m’ait été donné de connaître», a ainsi souligné le dirigeant dans un communiqué.

«Il incarnait l’excellence et l’élégance à la française. Sa vie était un don total à son œuvre par un travail acharné et une exigence de tous les instants», a souligné de son côté l'ancien président Nicolas Sarkozy.

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a choisi de mettre en avant une citation du créateur pour lui rendre hommage.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a salué un «génie». «J'éprouve énormément de tristesse à l'annonce du décès de Karl Lagerfeld, un immense artiste et un ami d'une sensibilité rare qui a accompagné toute sa vie les femmes dans leur liberté et leur affirmation».

#KarlLagerfeld était un génie. Au sein de la maison @Chanel, il inventait et réinventait avec passion, exigence, excellence. Son art donnait des couleurs et des formes à l’amour, au raffinement, à l’époustouflant, au merveilleux. Plus qu’une incarnation de Paris, il était Paris. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 19 février 2019

Sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient également.

«Ton génie a touché la vie de tant de personnes, particulièrement Gianni et moi. Nous n’oublierons jamais ton talent incroyable et ton inspiration infinie. Nous avons toujours appris de toi».

«Je suis si triste, les mots ne peuvent exprimer mon chagrin».

«Si triste de cette nouvelle. Karl était un génie, il avait toujours fait preuve de gentillesse et de générosité, personnellement et professionnellement».

Tristesse d’apprendre le décès de Karl Lagerfeld, grand monsieur de la mode, généreux et fidèle, esprit lumineux et cultivé, esthète du XVIIIe siècle. Je pense à tous ses collaborateurs chez @CHANEL qui perdent leur cher #kaiser pic.twitter.com/O8M62cr5SU — Stéphane Bern (@bernstephane) 19 février 2019