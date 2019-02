Césars 2019 : ce que vont manger les stars à l'issue de la cérémonie

Qu’ils soient gagnants ou perdants, les membres de l'élite du cinéma français se retrouveront ce vendredi soir dans la mythique brasserie parisienne du Fouquet’s pour le traditionnel dîner signé par le chef étoilé, Pierre Gagnaire. Les papilles sont en éveil.

Après la 44e cérémonie des Césars présidée par l’actrice Kristin Scott-Thomas et animée par le comédien Kad Merad - que les téléspectateurs pourront retrouver en direct et en clair sur Canal+ -, quelque 750 invités quitteront la salle Pleyel pour rejoindre la plus belle avenue du monde où ils auront le privilège de déguster un menu iodé élaboré dans le plus grand secret depuis des mois.

Les festivités au Fouquet's commenceront par un tataki de thon, accompagné d’un guacamole d’avocat au lait de coco, riz noir, pomme verte et poire Williams au vinaigre calamansi.

© Laurent Fau

Comme plat de résistance, le chef étoilé Pierre Gagnaire a imaginé un pavé de bar rôti sur un lit de poireaux et trévise à la sauce de parmesan. L’Italie s’invitera donc dans les assiettes pendant cette prestigieuse soirée.

© Laurent Fau

Enfin, un baba au rhum nappé d’un caramel d’ananas et servi avec une marmelade de fruits et des graines de courge, fera office de clap de fin pour ces Césars 2019.

© Laurent Fau

La brigade et les équipes en salle n’auront qu’une heure pour relever le défi et faire de ce dîner de gala un moment d’exception pour cette assemblée.