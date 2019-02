Césars 2019 : retrouvez le palmarès complet de la cérémonie

Avant les Oscars, place aux Césars. L'Académie du même nom a récompensé, ce vendredi 22 février, la crème du cinéma français lors d'une cérémonie qui se déroule à la salle Pleyel, à Paris.

Voici la liste des gagnants de cette 44e édition présidée par l'actrice Kristin Scott Thomas et diffusée en direct et en clair sur Canal+. Le comédien et humoriste Kad Merad a assuré, quant à lui, le rôle de maître de cérémonie.

Meilleur film

«Jusqu'à la garde» de Xavier Legrand.

Meilleur Film - Jusqu'à la garde de Xavier Legrand



Meilleur réalisateur

Jacques Audiard pour »Les frères Sisters».

"J'admire mes confrères et mes consœurs ! Faites des bons films et je continuerai à en faire !"



Jacques Audiard reçoit le César de la Meilleure Réalisation pour Les frères Sisters





Meilleure actrice

Léa Drucker pour son rôle dans «Jusqu'à la garde».

Meilleure Actrice - Léa Drucker pour Jusqu'à la garde



Meilleur acteur

Alex Lutz pour son rôle dans «Guy».

Meilleur Acteur - Alex Lutz pour Guy



meilleur film étranger

«Une affaire de famille» d'Hirokazu Kore-eda.

Meilleur Film Etranger - Une affaire de famille



meilleure musique originale

Vincent Blanchard et Romain Greffe pour «Guy» d’Alex Lutz.

César d'honneur

L'acteur américain Robert Redford pour l'ensemble de sa carrière prolifique.

"Je me rappellerai toujours de mes expériences en France."



Robert Redford reçoit le César d'honneur.





meilleur acteur dans un second rôle

Philippe Katerine pour «Le grand bain» de Gilles Lellouche.

Meilleur Acteur dans Un Second Rôle - Philippe Katerine pour Le grand bain



Meilleure actrice dans un second rôle

Karin Viard pour «Les Chatouilles» d'Andréa Bescond et Eric Métayer.

"Andréa, ta vitalité, ton amour des autres, ta grande gentillesse t'ont permis de t'extirper du gouffre de ton enfance"



Karin Viard partage son César de Meilleure actrice dans un 2nd rôle avec la réalisatrice des Chatouilles





Meilleur court-métrage

«Les petites mains» de Rémi Allier.

Franck Gastambide et Anouar Toubali remettent le César du Meilleur court-métrage.





Meilleur scénario original

Xavier Legrand pour «Jusqu'à la garde».

"Il serait temps de penser aux victimes."



"Il serait temps de penser aux victimes."

Xavier Legrand reçoit le César du Meilleur scénario original pour "Jusqu'à la garde", à découvrir le 26 février sur @myCANAL.





Meilleurs décors

Michel Barthélémy pour «Les frères Sisters» de Jacques Audiard.

Meilleurs costumes

Pierre-Jean Larroque pour le film «Mademoiselle de Joncquières» d'Emmanuel Mouret.

Pierre-Jean Larroque reçoit le César des Meilleurs costumes pour "Mademoiselle de Joncquières".





César du public

«Les Tuche 3» d'Olivier Baroux.

Ému par son César du public, Olivier Baroux annonce Les Tuches 4 bientôt en tournage !





Meilleur long-métrage d'animation

«Dilili à Paris» de Michel Ocelot.

Meilleur court-métrage d'animation

«Vilaine fille» d'Ayce Kartal.

Meilleure adaptation

«Les chatouilles» d'Andréa Bescond et Eric Métayer.

"On dédie ce César à nos enfants, vous êtes notre plus grande victoire !"



Andréa Bescon et Eric Métayer reçoivent le César de la Meilleur adaptation pour Les Chatouilles





Meilleur premier film

«Shéhérazade» de Jean-Bernard Marlin.

Meilleur film documentaire

«Ni juge, ni soumise» de Jean Libon et Yves Hinant.

Meilleur Film Documentaire - Ni juge, ni soumise



Meilleur son

Brigitte Taillandier, Valérie de Loof, Cyril Holtz pour «Les frères Sisters» de Jacques Audiard.

Meilleur montage

Yorgos Lamprinos pour «Jusqu'à la garde» de Xavier Legrand.

Meilleur espoir masculin

Dylan Robert pour son rôle dans le long-métrage «Shéhérazade».

Dylan Robert reçoit le César du Meilleur espoir masculin pour son rôle dans Shéhérazade.





Meilleure photographie

Benoît Debie pour «Les frères Sisters» de Jacques Audiard.

Meilleur espoir féminin

Kenza Fortas pour son rôle dans le film «Shéhérazade».