La série Netflix «The Haunting of Hill House» aura une saison 2, prévue pour 2020

Bonne nouvelle pour ceux qui ont dévoré «The Haunting of Hill House». Netflix a annoncé que la série créée par Mike Flanagan aura une suite. Elle est prévue pour 2020.

Intitulée «The Haunting of Bly Manor», cette nouvelle saison s'intéressera à une toute nouvelle histoire et à de nouveaux personnages. La série risque donc de devenir une anthologie, comme «American Horror Story».

Le titre de cette saison 2 a été découvert par les internautes grâce au jeu lancé par le site de streaming américain. Ils ont ainsi pu entendre une voix féminine dire une phrase tirée de la nouvelle fantastique de l'Americano-britannique Henry James, «Le Tour d'écrou», datant de 1898.

A new Haunting is coming. Can you guess where it takes place? Listen closely... pic.twitter.com/vqzrd3z4NZ — The Haunting of Hill House (@haunting) 21 février 2019

«Le Tour d'écrou» raconte l'histoire d'une gouvernante engagée pour surveiller deux jeunes orphelins, Flora et Miles, dans une grande maison isolée à la campagne. Mais leur comportement semble de plus en plus étrange. Et au fil et à mesure de l'histoire, la gouvernante assiste à d'effroyables apparitions, dont celle d'un ancien serviteur de la propriété.

Cette histoire fantastique a déjà été adapté au cinéma par Jack Clayton en 1961, sous le titre «Les Innocents» et qui a par la suite inspiré le film «Les Autres» avec Nicole Kidman.

Ainsi dans un communiqué, Netflix s'est réjoui de continuer l'aventure de «The Haunting of Hill House» avec le réalisateur Mike Flanagan et le producteur Trevor Macy : «Mike et Trevor sont des experts lorsqu'il s'agit d'imaginer des histoires vraiment effrayantes. Nous sommes excités à l'idée de poursuivre notre collaboration avec eux sur la série The Haunting et sur d'autres projets à venir.»