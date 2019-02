Mark David Hollis, chanteur de «Talk Talk», est mort

L'Anglais Mark David Hollis, chanteur et compositeur du groupe «Talk Talk», est mort lundi à 64 ans.

Dans les années 80, il avait accédé à la notoriété grâce à ses deux tubes planétaires «Such a shame» et «It's my life».

Aux prémices de sa carrière de chanteur, Mark David Hollis avait d'abord fondé «The Reaction», groupe actif entre 1977 et 1979, avant de disparaître brutalement. Aidé par son frère, il avait récidivé quelques temps plus tard et créé «Talk Talk».

Ensemble, ils avaient tous deux engagé, dans la foulée, le bassiste Paul Webb et le batteur Lee Harris. Quelques temps plus tard, le claviériste Simon Brenner était venu compléter le trio. «Talk talk» a connu son apogée en 1984 avec la sortie de son 2e album «It's my life», qui avait fait un tabac en Europe.

En 1985, le groupe avait côtoyé entre autres Depech Mode, The Cure et Téléphone, lors de l'historique festival Rock in Athens organisé en Grèce.

Par choix, Mark David Hollins avait disparu de la scène ces derniers temps.