Le César des lycéens pour «Jusqu'à la garde» de Xavier Legrand

Le tout premier «César des lycéens» a été attribué ce mercredi au long-métrage de Xavier Legrand, «Jusqu'à la garde», qui avait déjà décroche le trophée du meilleur film lors de la 44e cérémonie.

Créé par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le «César des lycéens» a été décerné par un corps électoral de 1 276 élèves de terminale issus de 54 lycées généraux, technologiques et professionnels, situés sur tout le territoire métropolitain, en Angleterre et à Mayotte.

Après avoir visionné les sept films nommés pour le César du meilleur film, dont «La Douleur» d’Emmanuel Finkiel et «Le Grand bain» de Gilles Lellouche, les jeunes jurés ont récompensé le drame familial «Jusqu'à la garde» de Xavier Legrand, sacré également par les professionnels lors de la 44e cérémonie qui s’est tenue le 22 février, à la salle Pleyel, à Paris.

Ce film bouleversant, actuellement diffusé sur Canal +, raconte l'histoire de Miriam (Léa Drucker) qui, pour protéger son fils d'un père (Denis Ménochet) qu'elle accuse de violences, en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu'elle considère bafoué et le fils se retrouve pris en otage entre ses parents.

La remise de ce tout premier César se déroulera le 13 mars dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion d'une rencontre-débat avec les lycéens et en présence de l'équipe du film lauréat.