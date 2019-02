«Sang froid» : Liam Neeson revient dans un thriller glaçant

Dans «Sang froid», qui sort ce mercredi en salles, Liam Neeson se transforme en tueur à gages pour venger la mort de son fils. Un film d’action réussi qui glisse avec allégresse vers la comédie noire.

A la lecture du scénario de «Sang froid», on pensait assister à un nouveau volet de «Taken» dans lequel Liam Neeson n’hésiterait pas à tirer sur tout ce qui bouge. Des craintes vite dissipées dès les premières minutes de «Sang froid».

L’acteur incarne Nels Cowman, un conducteur de chasse-neige dans la station de ski de Kehoe (Colorado), et vient d’être nommé «Citoyen de l’année». Mais cette vie paisible va s'effondrer quand son fils est tué par erreur par des trafiquants de drogue locaux et à la demande d’un certain Viking (Tom Bateman). Face à une telle injustice, ce «type ordinaire qui ne fait que maintenir une voie ouverte vers la civilisation» décide de sortir les armes pour se venger et abattre tous les responsables du décès de son garçon. «Mon personnage entame cette odyssée vengeresse, mais il ne réalise pas dans quoi il met les pieds. Il se figure qu’il est en butte à un homme qui a tué son fils. Mais ça dégénère en un tourbillon de vengeance et de violence. Avec en plus cet humour noir qui affleure en permanence !», précise Liam Neeson.

Ce long-métrage est une réussite grâce à la performance de son interprète et à la présence de seconds rôles convaincants, comme Laura Dern qui joue la femme de Cowman, mais également grâce au travail de Hans Petter Moland. Le réalisateur norvégien revisite en effet son propre film «Refroidis» (2014) dans une version américaine et y ajoute une tournure comique. «J’ai eu beaucoup de liberté sur ce projet, explique-t-il. Comme je vis aux Etats-Unis depuis de nombreuses années, je me sens à l’aide dans la culture américaine. C’était un paysage qui m’était familier».