Le chanteur de The Prodigy, Keith Flint, s'est suicidé à l'âge de 49 ans

Keith Flint, chanteur de The Prodigy, groupe électro mythique des années 1990, a été retrouvé mort ce lundi dans sa maison située dans l'Essex (Royaume-Uni).

Il était âgé de seulement 49 ans. «Nous avons été appelés suite à des inquiétudes sur la santé d'un homme à Brook Hill, juste après 8h10 ce lundi matin, a commenté la police de l'Essex. Nous sommes allés vérifier et, tristement, un homme de 49 ans a été déclaré mort. Ses proches ont été avertis. La mort n'est pas considérée comme suspecte et un dossier a été préparé en vue d'une autopsie.

Le membre fondateur du grupe The Prodigy, Liam Howlett, a confirmé par la suite qu'il s'agissait d'un suicide. «Je ne peux pas croire que je sois en train de dire cela mais notre frère Keith a pris sa propre vie ce week-end», a-t-il déclaré via un message sur Instagram.

The Prodigy, un groupe au succès colossal

Keith Flint avait commencé comme danseur avec le groupe The Prodigy, avant de passer au chant, notamment sur les titres les plus connus du groupe, «Firestarter» et «Breathe».

Les sept albums du groupe britannique ont été numéro un outre-Manche, y compris le dernier, sorti en novembre 2018. Le groupe a également été numéro un des ventes aux Etats-Unis. The Prodigy a ainsi contribué à démocratiser la musique électronique.

La mort du chanteur survient alors que The Prodigy a entamé une tournée internationale pour promouvoir son septième album, «No Tourists», avec des étapes en Colombie et en Autriche début avril, plusieurs dates aux Etats-Unis au mois de mai et en France au cours de l'été.