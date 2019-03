The Cranberries dévoilent leur nouvelle chanson avec la voix de Dolores O'Riordan, morte il y a un an

Avant la sortie de l'album posthume «In the End», d'ici quelques semaines, les Cranberries ont dévoilé cette semaine un nouvel extrait «The Pressure». Un titre sur lequel il sera possible d'entendre la voix emblématique de Dolores O'Riordan, décédée à l'âge de 46 ans, il y a un an.

La voix de la chanteuse résonnera encore sur ce nouvel et dernier album puisqu'avant sa mort tragique elle travaillait à l'enregistrement de 11 chansons inédites, avec Noel, Mike et Fergal.

Ces 11 titres seront réunis dans un ultime album qui sortira le 11 avril prochain.

Dans une lettre publiée sur le site officiel du groupe, les Cranberries ont expliqué que cet opus, intitulé «In the End», marquera la fin du groupe. «Début 2017, nous nous sommes retrouvés tous les quatre pour les répétitions de la tournée Something Else. Durant ce temps, nous avons discuté à de multiples reprises combien il serait génial d'écrire et de travailler sur de la musique pour un nouvel album (...) En décembre 2017, Dolores avait fini d'enregistrer les démos des 11 chansons qui figureront sur ce disque, et nous devions nous retrouver en studio début 2018 pour compléter l'album», explique le groupe.

Après la mort de Dolores O'Riordan, le groupe avait pris la décision d'aller au bout de l'album pour honorer sa mémoire. Avant de conclure ces 30 ans de carrière par «ce fut un voyage extraordinaire».

C'est la chanson «All over now», première chanson dévoilée, qui sera le titre d'ouverture de l'album.