L’entrepreneur Pierre Benhamou remonte le fil de sa vie dans «Le poussin d’Oujda»

Une vision prophétique. De son humble enfance à Oudja, au Maroc, à sa découverte des premiers ordinateurs à Paris, à 80 ans, Pierre Benhamou prend la plume pour raconter son brillant parcours.

Celui d’un homme de Berkane qui, sans formation ni diplômes, va trouver sa voie dans le nouveau monde de l’informatique, jusqu'à la grande réussite de ses entreprises, à l’image de sa première société Answare et du groupe Dataid. Et qui, grâce à son ambition, sa vocation et son instinct, en deviendra l’un des pionniers en France.

En n’oubliant jamais d’où il vient et qui il est, Pierre Benhamou signe «Le poussin d’Oujda» - en référence au poussin qu’une femme a ouvert en deux pour lui sauver la vie -, ou le récit fascinant d’une vie et d’une étonnante ascension, entre phases de croissance et situations de crise, mais aussi amis, amours, famille, et valeurs.

Le poussin d’Oudja, Pierre Benhamou, éd. Cherche midi.