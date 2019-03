«Léonard de Vinci - La biographie» de Walter Isaacson

Les secrets d’un génie. Alors que l’année 2019 marque le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci (1452-1519), le biographe américain Walter Isaacson publie en France le récit de vie intime et publique du maître italien.

De son enfance dans le village perché de Vinci, à l’émergence de son génie, sa capacité aigüe d’observation, en passant par ses explorations scientifiques, ses travaux artistiques, et son imagination sans limites, l'auteur dépeint, au fil de ces 500 pages, toutes les facettes de Léonard de Vinci.

LA RECETTE DE SA CRÉATIVITÉ

Trop souvent méconnue au-delà de quelques toiles emblématiques comme «La Cène» ou «La Joconde», cet ouvrage brosse autant le portrait de l'être humain que du génie universel, sur le clair-obscur d’une époque à nulle autre pareille.

En s’appuyant sur quelque 7200 pages de notes et griffonnages de Léonard et les plus récentes découvertes des historiens, Walter Isaacson a suivi l’artiste à la trace. On y découvre comment, par sa capacité à associer l'art, les sciences humaines et la technologie, sa curiosité perpétuelle, mais aussi son aisance à assumer son statut quelque peu marginal, il est devenu l’un des grands savants de son temps.

En effet, Léonard de Vinci était enfant illégitime, gay, végétarien, gaucher, distrait et parfois hérétique. Mais cette inadéquation aux mœurs de l’époque a décuplé son inventivité.

Le portrait d’un homme exemplaire

Génie visionnaire - il a épluché la chair des cadavres, dessiné les muscles qui actionnent les lèvres, peint le plus mémorable sourire de l'histoire sur «La Joconde», exploré les mathématiques de l'optique, montré comment les rayons lumineux frappent la cornée – mais il n’en reste pas moins un être humain.

Car le peintre, musicien, ingénieur, architecte, anatomiste, astronome, et écrivain qu'il est devenu, étonnait d’abord par ses qualités humaines comme sa générosité, sa bienveillance, son charme, son humour, mais aussi la beauté de ses traits physiques.

A travers cette remarquable biographie, l’auteur invite non seulement le lecteur à plonger dans la vie mouvementée du grand maître de la Renaissance, mais aussi à toujours remettre en question ses connaissances, et par-dessus tout, à faire preuve d’imagination sans jamais avoir peur de penser différemment, à l’instar de tous les rebelles talentueux.

