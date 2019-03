Le Camion Bazar lance son label avec «Silent Bloc» de Romain Play

Incontournable ambianceur des nuits (et des afters) parisiennes, le Camion Bazar lance son propre label ce 29 mars. Et pour l'inaugurer, qui d'autre que Romain Play, moitié du duo au côté de Benedetta, pouvait s'y coller ?

Le Camion Bazar, c'est une synthèse de tout ce que la fête a de meilleur : déguisements, paillettes, couleurs chatoyantes, bonne humeur, une pointe d'érotisme, des licornes et des animaux divers en peluche. Et c'est bien sûr de de la musique, des rythmes qui font danser bien après que le soleil se soit levé.

C'est tout cet univers que l'on retrouve sur le premier EP du label, «Silent Bloc», de Romain Play. Sorcier des platines, ce dernier utilise pour ses mix 100% vinyle une large pallette d'instruments et d'objets, de la batterie aux bols tibétains, en passant par l'harmonica et la pédale à effets.

Il a concocté pour l'occasion trois morceaux qui reflètent trois facettes du Camion Bazar : on commence avec «Point mort», titre zen avec ses riffs de guitare apaisants et son rythme funky langoureux, référence au «Namaste bazar», la version «chill» du Camion Bazar.

On retrouve ensuite un son plus dancefloor, «Po/Go», orgie de sons à base de synthés de science-fiction qui devrait faire son petit effet en soirées.

Et pour finir «Beau comme un camion», un petit clin d'oeil humoristique au «Camion bazar», le véhicule à bord duquel Romain Play et Benedetta sillonnent les routes de France et d'Europe de teuf en teuf. Il est entièrement composé de sons provenant du véhicule : portière qui claquent, clés, vitres électriques... On y entend même Jacki, le chien mascotte du duo.