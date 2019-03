5 romans coups de cœur à lire

Roman historique, condition féminine, histoire d'amour, enquête scientifique... Il y en a pour tous les goûts. Voici une sélection de cinq romans, signés Orhan Pamuk, Ariane Bois, ou encore Yves Ravey, qui ne manqueront pas de susciter l'intérêt des lecteurs.

autopsie des morts célèbres de philippe charlier

Lucy, Balzac, Hitler, Descartes, ... Tous sont passés sur la table d’autopsie du médecin légiste Philippe Charlier qui tente de faire parler les squelettes de patients de renom, pour en percer les secrets. Intitulé «Autopsie des morts célèbres» (éd. Tallandier), son nouvel ouvrage offre un voyage amusant et ludique dans les entrailles de l’histoire, tout en tordant le cou au passage, à quelques idées reçues.

En s’appuyant sur les techniques nouvelles de l'anthropologie, de l'ethnologie, mais aussi de la paléopathologie – médecine appliquée aux cadavres anciens – l’« expert » éclaire le mode de vie des populations du passé, depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Au fil des pages, on apprend par exemple que Chopin n’est pas mort d’une tuberculose, mais qu’après l’examen de ses restes, il serait mort d’une maladie génétique rare, appelée DAAT.

Du crâne de Descartes, en passant par le suicide d’Hitler, la fragmentation du corps de Saint-Louis, et la folie créatrice de Balzac, Philippe Charlier invite le lecteur à lever le voile sur des mystères vieux de plusieurs siècles, tout en truffant ses analyses d’anecdotes étonnantes.

Autopsie des morts célèbres, Philippe Charlier, éd. Tallandier.

L'île aux enfants d'Ariane bois

Une mémoire défaillante. Inséparables, Pauline, six ans, et sa sœur Clémence vivent près des champs de cannes à sucre dans l’île qui les a vues naître, la Réunion. Mais un jour de 1963, en allant chercher de l'eau à la rivière, leur destin bascule. Elles sont séparées, arrachées à leur famille et jetées de force dans un avion pour la métropole. Leur histoire, c’est celle de plus de deux mille petits réunionnais, qui entre les années 1960 et 1980, sont envoyés contre leur gré dans des départements sinistrés pour repeupler les campagnes hexagonales.

Dans son roman, intitulé «L’Ile aux enfants», Ariane Bois revient sur cet épisode peu glorieux de l’histoire de France : l’affaire dite «des enfants de la Creuse». En mêlant deux générations de femmes, confrontées à la perte et au secret, la romancière offre un récit émouvant et captivant sur la quête des origines, la résilience, et la reconstruction. Car lorsque tente ans plus tard, Caroline, la fille de Pauline, mène l'enquête sur l'enfance de sa mère, elle réveille de bien lourds souvenirs, qui pour survivre elle a dû oublier, mais avec lesquels elle doit désormais avancer.

L’île aux enfants, Ariane Bois, éd. Belfond.

Pas dupe d'yves ravey

Meurtre au tournant. Après «Trois jours chez ma tante», sélectionné pour le prix Goncourt en 2017, l’écrivain Yves Ravey poursuit son œuvre en publiant «Pas dupe» (éd. Minuit), un nouvel opus entre polar et parodie qui s’ouvre sur le tragique accident de Tippie, la femme de M. Meyer. Telle une héroïne hitchcockienne, elle avait l’habitude de rouler à pleine vitesse sur les routes californiennes, cheveux au vent, au volant de sa berline. Mais cette virée a été la dernière. Un matin, son corps est retrouvé parmi les débris de sa voiture au fond d'un ravin.

Si tout porte à croire qu’elle aurait quitté la route accidentellement, après une soirée arrosée, ce drame dérive rapidement vers la piste criminelle. Sous les ordres de l’inspecteur Costa, l’enquête, dont la méthode n’est pas sans rappeler celle de Columbo, ne laisse planer aucun doute sur l’identité du coupable. Car tout comme l’inspecteur, le lecteur n’est pas dupe, ce qui lui permet d’analyser les motifs qui ont poussé le suspect à commettre un tel acte. Fidèle à son écriture, Yves Ravey offre un texte sous tension, rythmé par une écriture simple et une pointe d’humour.

Pas dupe, Yves Ravey, éd. Minuit.

mrs. Caliban de rachel Ingalls

De l’ordinaire à l’extraordinaire. Considérée comme l’une des plus grandes voix de la littérature féminine et féministe du XXe siècle, Rachel Ingalls est décédée à l’âge de 78 ans le 6 mars dernier.

Elle laisse derrière elle une dizaine d’ouvrages dont «Mrs Caliban» (éd. Belfond), son œuvre la plus célèbre. Paru aux États-Unis en 1982 et inédit en français, ce roman saisissant d’imagination relate l’histoire de Dorothy, une jeune femme qui a vu son fils mourir à la suite d’une allergie, et qui a perdu quelques mois plus tard un bébé. Depuis ces tragédies successives, Dorothy se languit. Elle a besoin d’action, d’amour et d’enfants, mais la voilà désormais prisonnière d’un quotidien monotone et castrateur avec son mari Fred, qui la délaisse.

Jusqu’à ce que Larry, une gigantesque créature qui s’est échappée de l’institut d’études océanographiques, bouleverse son existence. Un nouveau compagnon mi-homme mi grenouille grâce à qui elle va enfin se retrouver sexuellement et émotionnellement. Inspirée de la deuxième vague féministe, cette fable a notamment guidée le réalisateur Guillermo del Toro pour son film «La forme de l’eau».

Mrs Caliban, Rachel Ingalls, éd. Belfond .

la femme aux cheveux roux d'Orhan pamuk

A la source des souvenirs. Prix Nobel de littérature, l’écrivain turc Orhan Pamuk publie «La femme aux cheveux roux» (éd. Gallimard), un roman aux allures de fable sociale sur la liberté, la relation père-fils et l’oppression de son pays d’origine. Pour payer ses études à l’Université, le jeune Cem décide de devenir, le temps d’un été, apprenti puisatier. Sur place, il va non seulement apprendre à forer, vivre une histoire d’amour avec une femme à la belle chevelure rousse, mais aussi trouver en la personne de son référent, Maître Mahmut, un père de substitution.

Jusqu’à ce qu’un terrible accident sur le chantier bouleverse sa destinée. Trente ans plus tard, Cem est toujours hanté par le puits de ses 17 ans, dans lequel croupit un sentiment de culpabilité. Mais le passé fini par le rattraper. Avec tendresse, Orhan Pamuk interroge les choix de l’existence tout en faisant résonner les mythes anciens dans la Turquie contemporaine.

La femme aux cheveux roux, Orhan Pamuk, éd. Gallimard.