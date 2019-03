Une grande exposition sur l'océan débarque prochainement au muséum d'histoire naturelle

Une odyssée sous-marine. Alors que l’océan couvre 71% de la surface terrestre, il reste encore largement méconnu. Dès le 3 avril, le Muséum national d’Histoire naturelle (Paris 5e) met ainsi le cap vers les profondeurs océaniques, à la découverte d’une incroyable biodiversité insoupçonnée.

Après une présentation des contraintes du milieu marin et de ses défis, l’exposition «Océan, une plongée insolite» propose au public d’observer à l’œil nu la vie invisible du plancton, des micro-organismes qui représentent plus de 95% de la biomasse de l'océan. Les poissons, les mammifères marins et les êtres humains, entre autres, dépendent tous du plancton, qui est à la base des réseaux alimentaires et premier producteur d’oxygène.

© M.N.H.N. / Bernard Faye

Grâce à une scénographie immersive faisant la part belle aux projections et à l’iconographie, on pourra également partir à la rencontre d’une faune singulière dans les grands fonds et les eaux glacées de l’océan Austral. Longtemps considérés comme déserts, ces milieux abritent des formes de vie originales. Les organismes y ont développé des adaptations étonnantes à des conditions qualifiées d’extrêmes du point de vue humain.

© Ifremer

Source de fascination et d’émerveillement, l’océan a suscité la création de nombreux mythes et récits mettant en scène des créatures fabuleuses dont quelques figures mythiques du monde entier, aux formes et symboliques variées, ont été exposées pour l’évènement.

© M.N.H.N. /J.-C. Domenech

Dans un monde entre mythe et réalité, reflétant la fascination que suscitent l’océan, chacun pourra admirer, au gré du courant, des animaux aux caractéristiques étonnantes comme le calmar géant, le régalec ou encore le coelacanthe.

© M.N.H.N. / Tin-Yam Chan

Enfin, tout au long de la visite, l’exposition met en lumière l’urgence de préserver la biodiversité marine tout en présentant au public plusieurs alternatives à son échelle.

Océan, une plongée insolite, du 3 avril au 5 janvier, Muséum d'Hitsoire naturelle.