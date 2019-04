Figure de la contre-culture, Kiki Picasso présente ses chefs d'oeuvre

Figure emblématique de la contre-culture dans les années 1970, l'artiste Kiki Picasso présente une centaine de ses oeuvres du 5 avril au 3 mai à l'Hôtel Beaubrun.

Connu notamment au travers du collectif Bazooka, qui accompagna la naissance de la vague punk en France avec des publications dans des revues et journaux (Métal Hurlant, Charlie Mensuel, Hara Kiri, Libération...), des pochettes de disques, des affiches, des flyers... Kiki Picasso a continué en solo à partir de 1979.

Il a alors commencé à explorer le domaine de la peinture, expérimentant différentes techniques. On pourra notamment découvrir lors de l'exposition sa série de vingt tableaux monumentaux «Il n'y a aucune raison de laisser le bleu, le blanc et le rouge à ces cons de Français», réalisée entre 2016 et 2017.

Seront également visibles le oeuvres animées de Kiki Picasso réalisées notamment à la palette graphique - il fut l'un des premiers artistes français à s'en emparer, ou encore ses clips (pour Alain Bashung, Boy George ou encore Jean-Jacques Burnel).

Une oeuvre révolutionnaire dans la technique comme dans l'esprit, comme l'illustre l'oeuvre choisie pour représenter l'exposition, où des Femen manifestent devant la papamobile de Jean-Paul II.

«Les chefs d'oeuvre de Kiki Picasso 2», du 5 avril au 3 mai à l'Hôtel Beaubrun (Paris 3e arrondissement).