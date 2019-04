Un styliste accuse Aya Nakamura de lui avoir «volé» ses créations

Aya Nakamura est dans la tourmente. Quelques heures après la diffusion, mercredi 10 avril, de son nouveau clip «Pookie», le styliste Kyo Jino a accusé la chanteuse de lui avoir volé ses idées.

La polémique, qui a enflammé les réseaux sociaux, est partie de plusieurs messages publiés sur Twitter et Instagram, dont deux par le styliste lui-même.

Ainsi, comparant ses créations avec les tenues portées par la star dans la vidéo de «Pookie», ce dernier affirme qu'Aya Nakamura a utilisé son travail sans le créditer et donc sans le rémunérer.

Un «moodboard» en guise de preuve

Pour appuyer son propos, Kyo Jino, qui devait initialement travailler avec la star en décembre, a mis en ligne des captures d’écran du «moodboard», un collage qu’il avait spécialement réalisé pour présenter des idées de looks à la chanteuse. Un projet d'ailleurs daté et signé.

«C’est degueulasse quoi [Tu] as volé le moodboard que je t’avais fait pour le filer à ton équipe pour refaire ma DA (Direction Artistique, ndlr) sur ton dernier clip Pookie. Je crois que je rêve [...] Juste dégoûtée (sic) par cette industrie » [...] Je suis d’autant plus choqué que tu fasse ça à un frère noir (sic)», peut-on en outre lire sur un autre message posté par le styliste sur Instagram.

Le message cinglant d'Aya Nakamura

Face aux accusations, Aya Nakamura a elle aussi réagi sur les réseaux sociaux. La diva a en effet rédigé un tweet cinglant et brutal. Mais elle n'oppose aucun argument face aux faits reprochés : «Les idées appartiennent à ceux qui les réalisent #aurevoirMerci», a-t-elle ainsi tout juste déclaré.

Les idées appartiennent à ceux qui les réalisent #aurevoirMerci — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) 10 avril 2019

Un comportement qui a déplu à de nombreux fans, dont beaucoup ont suggéré à l’interprète du tube Djadja de s’excuser auprès du styliste.

Meuf. Supprime le tweet. Prépare un beau message d'excuse sur Note. Donne les crédits à ceux qui méritent d'être crédités. Propose leur d'être sur set du prochain clip ou une connerie dans le genre: PROBLÈME RÉGLÉ!! T'as pas de CM ou quoi???? — STREAM《En quoi c'est raciste》SUR ITUNES ET SPOTIFY (@divineeuuh) 10 avril 2019

En attendant, le clip de «Pookie» - terme dérivé de «poucave», une «balance» - décolle et a déjà été vu, moins de vingt-quatre heures plus tard, plus d'un million de fois.