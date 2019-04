Festival de Cannes : découvrez l'affiche officielle de la 72e édition

Le Festival de Cannes a dévoilé ce lundi l’affiche officielle de la 72e édition qui se tiendra du 14 au 25 mai 2019. Celle-ci rend hommage à la réalisatrice disparue, Agnès Varda.

Sur cette magnifique photo baignée de lumière jaune et orangée, on découvre la veuve de Jacques Demy, alors âgé de 26 ans en 1954, qui se tient en équilibre sur le dos d’un de ses techniciens.

Tout en haut. En équilibre.



Agnès Varda sera le phare inspirant de la 72e édition du Festival de Cannes !



La Pointe courte © 1994 Agnès Varda et ses enfants - Montage & maquette : Flore Maquin.



Agnès Varda, qui s’est éteinte le 29 mars 2019 à l’âge de 90 ans, tourne, à Sète, son premier film, baptisé «La pointe courte», avec Silvia Monfort et Philippe Noiret.

«Tel un manifeste, cette photo de plateau recèle déjà tout d’Agnès Varda : la passion, l’audace, l’espièglerie. Les ingrédients d’une recette d’artiste en liberté qu’elle enrichira sans cesse. Soixante-cinq ans de création et d’expérimentation, presque autant que le Festival de Cannes, qui célèbre chaque année des regards qui montrent, osent et s’élèvent. Et qui sait se souvenir», expliquent les organisateurs dans un communiqué officiel.

La maquette et le montage de cette sublime affiche en hommage à celle qui a reçu une Palme d’honneur en 2015, ont été réalisés par Flore Maquin.

L’annonce de la Sélection officielle 2019, assurée par Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, délégué général, sera à suivre le 18 avril 2019, à partir de 11h, en direct sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter et sur le site du Festival.