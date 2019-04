GoT : 134 seins, 60 paires de fesses, 7 pénis... Les incroyables chiffres des scènes de nudité de la série

Mr. Skin, un célèbre site américain, qui compile toutes les scènes de nu au petit comme au grand écran, a (re)visionné l'intégralité des sept saisons de «Game of Thrones» pour mener une étude très sérieuse sur la nudité dans cette série phénomène. Et les chiffres sont pour le moins surprenants.

«'Game of Thrones', c'est juste des seins et des dragons», avait expliqué l'acteur britannique Ian McShane, qui incarne Septon Meribald dans la série, au Telegraph en juin 2016. Et pour cause : selon les chiffres de Mr. Skin, sur 108 minutes de nudité, les spectateurs ont pu apercevoir 134 seins, soixante paires de fesses, vingt-huit sexes féminins et sept pénis.

En tout, ce ne sont pas moins de 51 acteurs qui sont apparus dans le plus simple appareil face à la caméra. Mais la parité est loin d'être respectée, car sur ces 51 personnes, quinze seulement sont des hommes, contre trente-six femmes. Parmi elles, l'actrice Lena Headey (Cersei Lannister) est la seule à avoir fait appel à une doublure, l'actrice et mannequin Rebecca Van Cleave, pour tourner une scène du dernier épisode de la saison 5 où elle apparaît entièrement nue (la fameuse Walk of shame) et défile dans une ville, au milieu de la foule, pendant une dizaine de minutes. Mais selon Entertainment Weekly, les producteurs ont «collé» le corps du mannequin sur la tête de Lena Headey non pas parce que cette dernière est pudique, mais parce qu'elle était enceinte au moment du tournage.

Par ailleurs, la famille la moins pudique n'est autre que celle des Targaryen (dont sept membres ont déjà été vus nus), devant les Stark (cinq) et les Lannister (quatre). Une nudité qui s'estompe toutefois au fil des saisons : si l'on en croit les données de Mr. Skin, il y avait dix-neuf scènes de nu dans la première saison, contre six seulement dans l'avant-dernière, la septième.

Les détracteurs de la série, qui pointent notamment du doigt l'omniprésence de la nudité dans les épisodes, seront certainement surpris de constater qu'il existe bien pire que la série de HBO à la télévision. En effet, dans la liste de Mr. Skin, «Game of Thrones» ne pointe qu'à la septième position, loin derrière «Shameless» (Showtime/Canal+) et ses 236 scènes de nu.