Le réalisateur Wim Wenders s'installe sous la Nef du Grand Palais

Un OPNI ou « Objet Plastique Non identifié » signé Wim Wenders s’installe les soirs du 18 au 22 avril sous la Nef du Grand Palais.

Conçue à partir d'une partie de la filmographie du réalisateur allemand, cette installation sera projetée sur la structure intérieure de la Nef. Que les fans du cinéaste ne s’attendent pas à une nouvelle sortie en salles, cette oeuvre ne constitue pas un film d’artiste mais bien une création audiovisuelle inédite.

Le public pourra ainsi admirer les images tournées par Wim Wenders projetées en taille monumentale grâce à un dispositif technologique de projection de plus en plus usité : le « mapping ». 12 projecteurs 4K devraient ainsi s’occuper de projeter cette assemblage de films sur l’ensemble de l’architecture de la Nef et sur une musique choisie par le réalisateur de «Paris, Texas».

Un message politique ?

Si cette nouvelle œuvre ne constitue pas un nouveau film du réalisateur, le Grand Palais annonce qu’il y aura des «fils conducteurs thématiques» comme «le mouvement» et «la recherche du sens perdu» afin d’amener à une réflexion sur la liberté de mouvement et les frontières, thème central en Europe en ce moment. «Alice dans les villes» ou encore «Les ailes du désir» devraient ainsi servir à délivrer un nouveau message aux spectateurs qui déambuleront au sein des 13500 mètres carrés de la Nef du Grand Palais.

(E)motion - Wim Wenders, du 18 au 22 avril, Nef du Grand Palais, Paris 8e.