Incendie à Notre-Dame de Paris : des dessinateurs rendent hommage au monument

Après les terribles images du feu ravageant la cathédrale Notre-Dame de Paris, plusieurs dessinateurs ont rendu hommage au monument historique sur les réseaux sociaux.

Le feu, impressionnant, est parti des combles de la cathédrale hier un peu avant 19h, ont indiqué les pompiers, qui ont précisé qu'il semble être parti d'échafaudages installés sur le toit de l'édifice, construit entre le XIIe et le XIVe siècle.

La flèche et une grande partie de la toiture de la cathédrale se sont effondrées durant la soirée. Le feu a finalement été maîtrisé dans la nuit, mais les dégâts sont colossaux et les esprits fortement marqués par ces terribles images.

Quasimodo, gargouilles et Marianne ont le coeur brisé sur les dessins de ces artistes du monde entier, qui dès les premières images ont pris spontanément leurs plumes pour retranscrire leur peine et leur émotion face à ce drame.

#NotreDame is burning. Paris, France, the World is heartbroken. | @thespec Editorial Cartoon: https://t.co/csJIV3pt0i pic.twitter.com/7aKUvS5bAv

all of our hearts are breaking for #NotreDame today pic.twitter.com/TtdPUY65se

— PrimeMeridian (@_PrimeM_Art_) 15 avril 2019