5 bonnes raisons de se rendre au premier «Drôle de Festival» ce week-end

Dès ce vendredi soir et jusqu'au 21 avril, le Forum des images lance la première édition de son Drôle de Festival. Un rendez-vous décalé et audacieux.

Sur quatre jours, cinéma, humour, rencontres et happenings ponctueront cet événement, à ne pas manquer pour tout un tas de bonnes raisons.

Parce qu’il faut rire même en temps de crise

Si tout part à vau-l’eau comme disent les anciens, que Notre-Dame est à reconstruire, que les Gilets jaunes attendent toujours des propositions et que le climat ne s’est jamais aussi mal porté, la seule chose qui reste, c’est bien le rire. Alors le temps de quelques heures ou d’un week-end, on oublie le scepticisme ambiant pour découvrir la première édition de ce Drôle de festival. Un rendez-vous qui compte bien redonner le sourire avec une programmation audacieuse et déjantée.

Parce qu'il n'y a pas de honte à aimer les comédies

Alors que le prestigieux festival de Cannes a annoncé, ce jeudi, la liste des films en compétition, la comédie (50 %) reste pourtant le genre le plus plébiscité des Français devant les films policiers et les thrillers (46 %), ainsi que les films d'action (35 %), selon le sondage BVA «Les français et le cinéma», publié en 2017. Ça tombe bien. Avec ce nouveau rendez-vous, le Forum des Images offre un florilège de ces comédies cultes mais aussi de rendez-vous drôles et décalés. Parmi eux : un faux séminaire d’entreprise concocté par Nicolas et Bruno, les créateurs des «Messages à caractère informatif» sur Canal +, un blind-test de séquences cultes animé par deux stand-uppeuses de la Nouvelles Scène que sont Sophie Marie Larrouy et Marine Baousson, ou encore une soirée de clôture baptisée la Fête du slip, suivie d’un DJ set orchestré par Radio Nova.

Parce qu’on se replonge dans les phrases cultes d’hier et celles de demain

Des années 1960 à aujourd’hui, une trentaine de films et courts métrages seront projetés sur quatre jours. Des longs métrages cultes («Les grands Ducs», «Y a-t-il un pilote dans l’avion ?», «Les Bronzé font du ski», «Quand Harry rencontre Sally»… ), des séances de rattrapage de comédies plus récentes («Gaspard va au mariage», «Aurore»…), une journée consacrée aux films courts, sans oublier un hommage à Jean Yanne, à travers plusieurs de ses comédies à l’instar de «Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil» marqueront ce premier rendez-vous.

Parce qu’on y côtoie les meilleurs représentants de la comédie et du rire

Plus que des projections simples, le festival donne l’occasion au public de rencontrer les réalisateurs et acteurs qui les font rire. Agnès Jaoui, Alex Lutz, auréolé du César du meilleur acteur cette année, Patrice Leconte, Daniel Prévost seront notamment présents pour donner leur vision de l’humour et de la comédie.

Parce que c’est moins cher qu’une place de cinéma

Le festival joue la carte des petits prix en proposant chaque séance au tarif de six euros (quatre pour les détenteurs de la carte forum liberté). Un investissement beaucoup moins onéreux qu’une séance chez le psy et qui vous remontera le moral à coup sûr.