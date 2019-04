Christine and the Queens annonce la disparition de sa mère à ses fans et annule son concert à Coachella

La chanteuse Christine and the Queens a annoncé la mort de sa mère sur Twitter. Un douloureux événement qui la contraint à renoncer à son concert prévu à Coachella ce samedi 20 avril.

«Je n'arrive qu'à écrire des phrases très simples. J'ai perdu ma mère dans la nuit de mardi» a-t-elle posté à ses abonnés depuis les Etats-Unis le 18 avril, expliquant avoir dû regagner la France pour traverser cette épreuve auprès de sa famille.

La connaissant très proche de sa mère Martine, professeur de Lettres qui assistait à un maximum de ses concerts, ses fans lui ont adressé de nombreux messages de condoléances et de soutien.

Thank you for letting us know and you didn't have to. We understand. Take time to heal. Keep her memories as fuel, know that what you do, she is part of because she empowered you. Hugs.

