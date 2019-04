Eure-et-Loir : le Printemps Proustien célèbre les cent ans du Prix Goncourt décerné à Marcel Proust

Du côté de chez Proust. Pour célébrer les 100 ans du prix Goncourt décerné à Marcel Proust (1971-1922) pour « A l’ombre des jeunes filles en fleurs », le département d’Eure-et-Loir, terre d’enfance de l’écrivain, accueille du 11 au 19 mai, le Printemps Proustien, un festival pluridisciplinaire aux couleurs de la Belle époque.

Le 10 décembre 1919 chez Drouant, l’écrivain devient le 17ème lauréat du déjà célèbre prix littéraire, fondé en 1903 selon les dispositions testamentaires d’Edmond de Goncourt.

Deuxième volet d’ « A la recherche du temps perdu », composé de sept tomes, « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » débute avec l'amour blessé du narrateur pour Gilberte, la fille des Swann. De Paris à l'imaginaire Balbec, le narrateur fait partager aux lecteurs plusieurs années de sa jeunesse, au fil desquelles s’entrecroisent ses élans artistiques, ses émois amoureux, l’expérience de la jalousie, mais aussi l’épreuve des relations sociales et familiales.

Des festivité pour tous les publics

Dans les villes de Chartres et Illiers-Combray, refuge proustien par excellence, amoureux des mots, amateurs de l’épisode de la madeleine, ou simples curieux à la recherche du temps perdu, découvriront une floraison de rencontres, lectures, concerts, conférences, spectacles, et expositions, pour se plonger dans l’univers de Marcel Proust et découvrir, de manière conviviale, divertissante et instructive, son oeuvre monumentale, véritable trésor du patrimoine littéraire français.

Au programme, visite de la maison de tante Léonie, avec son jardin fleuri, sa pittoresque cuisine et son salon oriental - c’est dans cette maison que la tante Léonie offre rituellement au héros la petite madeleine qui bien des années après, fait renaître tout Combray -, inauguration du jardin Marcel Proust, défilé de voitures anciennes, repas proustien, spectacle De Combray au pays de Guermantes, ou encore un concours de peinture ayant pour thème « Fenêtres sur la Vivonne ».

Un événement à la croisée des arts

Des cartes postales anciennes d’Illiers-Combray aux planches du dessinateur Jean-Pierre Gibrat, en passant par les photographies de Mayotte Magnus-Lewinska, au total une quinzaine d’expositions sont présentées au public.

Parmi elles, une exposition exceptionnelle réunissant à la fois des manuscrits originaux, la correspondance de Proust et Gallimard ainsi que le célèbre portrait de l’écrivain par Jacques-Émile Blanche prêté par le Musée d’Orsay.

Côté représentations, les amateurs de spectacles pourront assister à un dialogue inédit, poétique et musical, où Patrick Poivre d’Arvor et Caroline Glory enchaînent et libèrent les mots et les notes où se reflètent les éternels jeux de l’amour.

Mais aussi découvrir un plateau d’exception réunissant notamment Véronique Aubouy, Jérôme Bastianelli, Antoine Gallimard, Jean-Pierre Gibrat, Stéphane Heuet, Anne et Yann Queffélec, le Trio George Sand, Jean-Yves Tadié, Kazayushi Yoshikawa, …

Le salon du livre de Chartres

Autre temps fort du festival, le Salon du Livre, qui se tiendra à la Collégiale Saint-André de Chartres les 18 et 19 mai sous le haut patronage de l’Académie Goncourt, réunira une cinquantaine d’auteurs.

Au total, six des dix membres de l’Académie dont son Président Bernard Pivot, dix lauréats du Prix Goncourt (Nicolas mathieu, Gilles Leroy, Pierre Lemâitre, …) et Goncourt des lycéens, ainsi que de grands noms de la littérature française, seront présents pour célébrer Proust et le Goncourt.

Le printemps Proustien, du 11 au 19 mai, IIliers-Combray (Eure-et-Loir).