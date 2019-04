Avengers : Endgame éblouit les premiers spectateurs

Suite à la projection en avant-première mondiale à Los Angeles, le 22 avril, du très attendu Avengers : Endgame des studios Marvel, les premières critiques sont tombées. Et elles sont dithyrambiques.

La pression était pourtant lourde sur les épaules des réalisateurs Joe et Anthony Russo, qui devaient, avec ce film marathon de plus de trois heures, conclure en apothéose les 21 films issus du Marvel Cinématic Universe sortis depuis 2008, et Iron Man. Alors qu'Avengers : Endgame sortira dès le mercredi 24 avril sur les écrans français, les fans peuvent se rassurer, le volet final promet du très lourd, entre surprises, clins d'oeil, et beaucoup d'émotions.

Un scénario qui devrait ravir les fans

Entre les récits déjà publiés dans les comic books, les 21 films précédents qui orientent forcément la conclusion (notamment les sorties rapides de Black Panther et Captain Marvel), la quantité astronomique de papiers d'analyses ou de prévisions, et les fuites-orchestrées ou non-lors d'interviews, il fallait être sacrément inventif pour surprendre les spectateurs avec les ultimes exploits des Avengers. A sa sortie du Palais des Congrès de Los Angeles, Beatrice Verhoeven, journaliste pour le site The Wrap, semblait encore sous le coup de la surprise : « Les gars, vous n'êtes pas prêts pour ce truc. Toutes les théories ne vous ont pas préparés à ça.»

So I just saw #AvengersEndgame, and you guys aren’t ready for shiiiiit. All the theorizing didn’t prepare you for this. I cried a lot, I flung my hands in the air and screamed out loud. It’s incredible. #EndgamePremiereLA #Avengers #Endgame — Beatrice Verhoeven (@bverhoev) 23 avril 2019

Peter Sciretta, du site Slashfilm, expliquait ainsi que vous pouviez «imaginer la meilleure version possible d'Avengers, le film surpassera toutes les attentes. Un hommage aux dix ans de cet univers et, bon dieu, le grand fan service dans ce film.»

Imagine the best possible version of #AvengersEndgame and somehow the film still surpasses all expectations. I cried 5-6 times. It’s the most emotional, most epic, MCU film. A tribute to ten years of this universe and holy shit the great fan service in this movie. Soooo good. — Peter Sciretta (@slashfilm) 23 avril 2019

Le réalisateur Kevin Smith, grand fan de comics, appréciait d'y trouver «tout ce que vous espériez et même bien plus».

3 hours later and I’m shook! My God, @Avengers Endgame is beyond epic! It’s everything you hope it will be and more - an absolute @MarvelStudios marvel! And I’m pretty sure it will make all the money ever printed! Loved it and would watch again instantly! pic.twitter.com/7D3qLfrxV1 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 23 avril 2019

Enfin, Steven Weintraub, du site Collider, expliquait même «ne pas savoir comment les fans sortant du film pourraient être déçus».

Don't know how any @MarvelStudios fan walks out of #AvengersEndgame disappointed. Movie is loaded with incredible set pieces and tons of small character moments that leave you wanting more. An epic conclusion to 10 years of Marvel movies. Thank you to everyone that worked on MCU. pic.twitter.com/HbXkwuYL5y — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 23 avril 2019

De l'émotion à n'en plus finir

Trop d'action, trop d'humour, trop de larmes ? A chacune des nouvelles sorties de l'univers Marvel, on pouvait noter le film selon ces trois critères, avec des avis loins d'être unanimes. Mais cette fois, on attend bien que ces trois ingrédients soient présents, à haute dose, comme pour mieux en profiter une dernière fois. On ne rassemble pas une telle galaxie de super pouvoirs sans en demander beaucoup. Et pour le final émotionnel en apothéose, il semble bien que les réalisateurs aient répondu présents. Le journaliste de Variety Ramon Setoodeh constatait ainsi qu'«il n'y avait pas un seul oeil de sec au moment du déroulé du générique de fin».

There wasn’t a dry eye in the house as the credits rolled for #AvengersEndgame. — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) 23 avril 2019

On ne sait pas si lui même a craqué, mais beaucoup de ses collègues, en vrais fans, avaient succombé au trop plein de souvenirs, références, flashbacks et moments introspectifs qui émaillent le film. «J'ai tellement ri, j'ai applaudi avec tant de force et j'ai tellement pleuré. Le film surpasse toutes les attentes», expliquait ainsi Brandon Davis, du site comicbook.com.

#AvengersEndgame is an astonishing, amazing film. I’ve never seen anything like it. This movie is everything I wanted to be and SO much more. Amazing. — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 23 avril 2019

Dave Itzkoff, du New-York Times, expliquait même être passé par toutes les émotions durant ces trois heures : «Je n'étais pas préparé à toute la gamme d'émotions que m'a fait traverser Endgame, du désespoir absolu à l'allégresse. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai voulu que Tony Stark soit mon père. »