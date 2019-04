Avengers Endgame : qui est vivant et qui est mort à la fin d'Infinity War ?

Avant la sortie au cinéma de Avengers Endgame, ce mercredi 24 avril 2019, voici un récapitulatif de la situation des multiples super-héros à la fin de Infinity War.

Ils sont morts

Parmi la moitié de la population de l'univers éradiquée, le claquement de doigt de Thanos a fait disparaître un grand nombre de personnages. Chez les Avengers, Spider-Man, The Falcon, Dr Strange et Scarlet Witch ont été décimés, tout comme le Winter Soldier ainsi que Black Panther et sa sœur, Shuri. Vision a été tué lorsqu'il s'est fait arracher la Pierre de l'Esprit par Thanos.

Les super-héros ont également perdu leur mentor, et directeur du SHIELD, Nick Fury, dans la scène post-générique.

Les Gardiens de la Galaxie ont quasiment tous été anéantis, avec la «dissipation» de Star-Lord, Groot, Drax, et Mantis. Gamora, elle, avait été jetée du haut d'une falaise par Thanos afin qu'il puisse obtenir la Pierre de l'Âme sur la planète Vormir.

Enfin, Loki a – semble-t-il – été tué par Thanos au début du film, dans le vaisseau spatial qui transportait aussi Hulk et Thor.

Ils sont encore vivants

La majorité des Avengers originaux ont survécu à l'annihilation. Après avoir échoué à stopper Thanos sur sa planète d'origine, Iron Man se retrouve seul dans l'espace. Idem pour Nebula, la sœur robotique de Gamora.

Sur Terre, après un combat épique, ne restent que Captain America, Thor, Bruce Banner – qui ne s'est pas transformé en Hulk –, Black Widow, War Machine, Okoye (la chef des Dora Milaje du Wakanda) et Rocket Racoon.

Ils sont attendus

Elle vient d'avoir droit à son propre film : la surpuissante Captain Marvel va se joindre au combat contre Thanos. Juste avant de disparaître, Nick Fury l'appelle en effet à la rescousse en utilisant un vieux bipeur.

On sait également que Ant-Man va venir prêter main-forte, car il apparaît dans les bandes-annonces de Endgame. Il était précédemment bloqué dans la dimension quantique, comme le montre la scène post-générique de Ant-Man and The Wasp :

Seul Avengers initial à ne pas figurer dans Infinity War, Hawkeye fera bien son retour dans Endgame. Et dans les premières images, il semble avoir changé d'apparence, laissant penser que son personnage va évoluer.

Compagne de Tony Stark et gestionnaire de son empire, Pepper Potts devrait elle-aussi se joindre à la lutte. Et elle ne va sans doute pas se contenter de pleurer sur le masque d'Iron Man sans rien faire...

Enfin, Valkyrie avait aidé Thor et Hulk à s'évader de la planète sur laquelle ils étaient retenus prisonniers par le Grand Maître dans Thor : Ragnarok et avait embarqué avec eux dans le vaisseau spatial à destination de la Terre. Or, son absence lors de l'attaque de Thanos laisse donc supposer qu'elle a échappé à l'hécatombe.