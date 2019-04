Elie Semoun présente son septième one man avant de passer derrière la caméra

Alors qu’il passera pour la première fois derrière la caméra cet été pour signer le troisième volet de « Ducobu 3.0 », l’humoriste présente actuellement en région son septième one man show « Elie Semoun et ses monstres ». Un spectacle qu’il donnera à Paris aux Folies Bergère, les 6 et 7 janvier 2020.

L’humoriste qui affectionne depuis toujours les personnages hauts en couleur revient avec une nouvelle collection de spécimens et d’histoires dans « Elie Semoun et ses monstres ». Lui, qui dans son dernier spectacle « A partager », joué plus de 200 fois depuis 2015, avait abandonné ses personnages cultes de Kevina et Toufik pour imaginer une nouvelle galerie, poursuit sur sa lancée. Il ambitionne cette fois de « faire connaître Wagner et la danse des canards, valser avec l’urne de sa mère, faire découvrir un Tinder raciste et confier des enfants à un djihadiste repenti ». On retrouve, par ailleurs, Xavier l’handicapé, enfin heureux.

Des thématiques qui permettront à l’humoriste de 55 ans de répondre, à sa façon, à la question peut-on rire de tout ?

Un spectacle co-écrit avec Nans Delgado et Muriel Robin, une amie de plus de trente ans, rencontrée alors qu’il avait à peine 19 ans et personnalité qui lui a donné envie de faire ce métier.

Elie Semoun est en tournée à travers l’Hexagone jusqu’en mai prochain, puis à partir d’octobre. Entre temps, il endossera la casquette de réalisateur. Une première pour le comédien qui prendra les rênes du troisième opus consacré aux aventures de Ducobu. Le comédien endossera par ailleurs, à nouveau, la blouse du professeur Latouche, rôle qu’il avait déjà tenu sur grand écran dans « L’élève Ducobu » et « Les vacances de Ducobu », sortis en 2011 et 2012 et réalisés, à l’époque, par Philippe de Chauveron.