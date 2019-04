Le magazine Têtu lance son premier festival à Paris

L’équipe du magazine Têtu, titre dirigé depuis mai 2018 par Albin Serviant, lancera en septembre prochain son premier festival.

Baptisé «Paris est Têtu festival», ce nouveau rendez-vous musical créé en partenariat avec Decibels productions se tiendra les 21 et 22 septembre, à l’Hippodrome d’Auteuil. Il rassemblera pendant deux jours les festivaliers autour des valeurs du magazine LGBT +, lancé en 1995 par Pierre Bergé dont Albin Serviant a racheté les actifs en mai 2018, après plusieurs liquidations judiciaires du titre.

La marque, qui compte aujourd’hui un site et un trimestriel, ajoute une nouvelle corde à son arc avec ce festival qui promet une programmation éclectique.

«Le mouvement LGBT+ et sa libération sont intimement liés à la musique. (...) Pour cette première édition, nous avons invité des performers qui font bouger les lignes. Comme Jake Shears (ex-Scissor Sisters). Mais aussi des allié.e.s à la bienveillance pop tels que Corine, Malik Djoudi et Hyphen hyphen», explique Romain Burrel, ancien des Inrocks aujourd’hui directeur de la publication de Têtu, dans l’Edito qu’il consacre au festival.

The pirouettes, Voyou, Alice et moi et les Djs Arnaud Rebotini et RAG sont également annoncés. D'autres noms seront prochainement dévoilés.

Un lieu de fête et d’échange

Plus qu’un simple festival de musique, Paris est Têtu offrira également un espace de dialogue, de rencontres et de réflexions avec les associations qui militent pour le respect des droits de chacun.

«On est là pour faire la pédagogie de ce qu’est la diversité en France. Les agressions viennent de l’ignorance. Iconique dans le paysage médiatique français, Têtu est légitime dans sa mission de pédagogie», souligne ainsi Albin Serviant, président de «Têtu».

Plus de 6.000 personnes sont attendues sur deux jours. Les pass week-end seront commercialisés 55 euros en prévente puis 65 euros, les billets journées, 36 euros.

Le magazine, qui célèbrera ses 25 ans en 2020, ne compte d’ailleurs pas s’arrêter-là. Il espère décliner à l’avenir ce rendez-vous dans d’autres villes de l’Hexagone et multiplie les projets. Le 16 avril dernier, Têtu et Ulule ont notamment lancé un partenariat afin d’encourager les projets LGBTQI+ à se lancer.