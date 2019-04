La 64e édition du Salon de Montrouge dans l'air du temps

En place depuis 1955 et devenu incontournable dans le milieu de l’art contemporain, le Salon de Montrouge attire de plus en plus le Grand Public.

Partenariat

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 63 éditions, plus de 35 artistes passés par le Beffroi de Montrouge ont aujourd’hui acquis une véritable renommée sur la scène de l’art contemporain. Véritable tremplin pour ces jeunes professionnels, le Salon de Montrouge permet aux artistes de percevoir l’argent de leurs œuvres mises aux enchères pour l’occasion.

Un Salon paritaire

Pour sa 64e édition, 2000 candidatures ont été reçues. Au final, les commissaires Ami Barak et Marie Gautier ont retenu 52 artistes venus de 12 pays différents. Artistes algériens, brésiliens, chinois, grecs ou encore sénégalais se partagent les allées des 1500 mètres carrés du bâtiment montrougien.

Signe que le Salon de Montrouge reflète l'air du temps, cette année, les commissaires ont sélectionné-sur leur travail, et non sous forme de quotas- 31 femmes (et un collectif), soit 60 % de la totalité des artistes. Des chiffres qui pourraient faire tourner la tête à de nombreux autres expressions artistiques puisque sur la scène de l'art contemporain, les femmes se montrent chaque année plus présentes. Au-delà d'un Grand prix qui permet au gagnant d'exposer un projet au Palais de Tokyo, le Salon offre aux jeunes artistes la possibilité d'établir des contacts avec les galeristes, critiques d’art et collectionneurs, tout comme d'être découvert par un public toujours plus large et éclectique.

Des ateliers et des conférenciers pour le Grand Public

Photographies, peintures, sculptures, dessins, vidéos, performances et installations se côtoieront dans une scénographie divisée en quatre « chapitres » et conçue par Vincent Le Bourdon. A chaque édition, le public ne s’y trompe pas, et plus de 25 000 personnes viennent ainsi admirer les créations de ces jeunes talents. Un tour de force pour des artistes qui doivent séduire avec leurs créations plutôt que sur leur nom.

Souhaitant promouvoir encore davantage l’accueil et la compréhension des non-initiés, les organisateurs ont cette année prévu des visites gratuites avec un médiateur, tous les samedis et dimanche à 15h (Réservation à l’accueil de l’exposition et gratuit dans la limite des places disponibles).

Pour les enfants, des « workshops » sont animés tous les dimanches à 16 h et une « journée interdite aux parents » aura lieu le mercredi 15 mai de 14h à 17h30 (réservation par mail à [email protected] ou à l’accueil de l’exposition).

Salon de Montrouge, jusqu'au 22 mai 2019 au Beffroi de Montrouge.