Game of Thrones : Arya Stark saluée par Twitter (SPOILERS)

La véritable reine de Game of Thrones, c'est elle. L'épisode 3 de la saison 8 de la série a donné l'occasion à Arya Stark de s'imposer définitivement comme l'un des personnages les plus importants. Et pour cause : elle a tué le Roi de la nuit. Rien de moins.

Ce lundi matin, on trouvait ainsi le hashtag #AryaStark en trending topic sur Twitter. Les internautes ont multiplié les hommages à celle qui semble avoir détrôné John Snow dans le coeur des fans de la série.

«Mon bébé a perdu sa virginité puis a tué le Roi de la nuit. Je suis tellement fière d'elle.»

My baby girl lost her virginity then killed the night king. I’m so proud of her . #gameofthrones #demthrones pic.twitter.com/iaFzqfvlZP

— Annie of House Stark, First of Her Name (@rickihazel) 29 avril 2019