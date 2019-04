John Singleton, réalisateur de «Boyz N the Hood», est mort

Le réalisateur américain John Singleton, connu notamment pour le film «Boyz N the Hood», est décédé ce 29 avril à l'âge de 51 ans, à la suite d'un accident vasculaire cérébral.

Né en 1968 à Los Angeles, il a étudié à l'école de cinéma de l'Université de Californie du Sud, où il a obtenu trois bourses d'écritures. Un talent de scénariste qui va le pousser derrière la caméra et le faire percer à Hollywood.

En 1991, c'est en effet son propre script qu'il porte à l'écran avec «Boyz N the Hood». Sorti peu de temps avant que les émeutes de 1992 n'éclatent à Los Angeles, ce film s'inspire de la vie de Singleton pour retracer le quotidien d'un jeune du ghetto californien.

Porté par un casting de choix (Cuba Gooding Jr., Ice Cube, Laurence Fishburne, Nia Long ou encore Morris Chestnut), ce premier long-métrage va faire passer Singleton dans la cour des grands puisqu'il est nommé aux Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original. Alors âgé de 24 ans, il devient le plus jeune de l'histoire à figurer parmi les potentiels meilleurs réalisateurs, et le premier afro-américain.

Après ce succès fulgurant, John Singleton se retrouve à réaliser le clip de Michael Jackson «Remember the time», avec Eddie Murphy. Puis il tentera, en vain, de retrouver le succès de son premier opus avec «Poetic Justice» (1993), qui réunit à l'écran Janet Jackson et Tupac Shakur, puis avec «Fièvre à Columbus University» (1995).

On lui doit également le remake du mythique «Shaft» (2000), avec Samuel L. Jackson, le deuxième volet de la saga Fast&Furious (2003), ou encore le polar «Quatre frères» (2005).

Si tous ces films n'ont pas permis à John Singleton de revivre le succès de «Boyz N the Hood», il l'ont tout de même installé à Hollywwod, notamment à travers son désir d'accorder le plus de place possible aux acteurs et actrices afro-américains. En 2014, il a d'ailleurs critiqué les grands studios pour leur «refus de laisser les afro-américains diriger des films sur le thème des noirs». «Ils veulent que les Noirs soient ce qu'ils veulent, pas ce qu'ils sont», avait-il estimé.