David Foenkinos, président du Salon du livre «Lire à Limoges» 2019

Pour l'édition 2019 de «Lire à Limoges», David Foenkinos revêt une double casquette : celle de président du festival et celle de président du jury du Prix Régine Deforges, remis ce 3 mai dans la capitale limousine.

Une belle vitrine pour une fête du livre qui ne cesse de grandir chaque année. A peine âgé de 45 ans, David Foenkinos est désormais bardé de prix et incontournable dans le paysage littéraire et cinématographique. Un septième art qui lui a ouvert grand ses portes lorsqu’il a voulu en 2011 porter à l’écran son roman à succès, «La délicatesse» (Gallimard), avec son frère Stéphane. Véritable révélation, il ne cessera de poursuivre cette activité de réalisateur ou de scénariste avec des films comme «Jalouse» (2017) ou «Lola et ses frères» (2018). Cette année, c’est le cinéaste Rémi Bezançon qui adapte l’un de ses romans : «Le mystère Henri Pick» avec Fabrice Luchini et Camille Cottin dans les rôles principaux.

Ces allers retours entre littérature et septième art permettent ainsi à David Foenkinos de toucher le plus grand nombre. D’ailleurs, il ne ménagera pas ses efforts sur le salon puisqu’après avoir rencontré des lycéens pour un échange autour de son roman «Charlotte» (Gallimard) à 15 heures, il remettra à 18 heures le Prix Régine Deforges à Joseph Ponthus pour son roman «A la ligne» (éd. La Table ronde) puis filera rencontrer le public à la fin de la projection de «La délicatesse» (20 heures).

Mardi 4 mai, encore un programme chargé pour l’auteur du «Potentiel érotique de ma femme» puisqu’il participera à un échange public autour de son succès à 16 heures avant de rendre hommage, en compagnie des membres du jury, à Régine Deforges, disparue il y a cinq ans. Le 5 mai à 10 heures, David Foenkinos rencontrera son éditeur Jean-Marie Laclavetine pour parler de leur travail commun et évoquer le parcours du romancier.

Des hôtes d’honneur prestigieux

Dans le sillon de David Foenkinos, dix-sept invités d’honneur – écrivains à succès pour la plupart - viendront rencontrer le public de cette fête du livre. Parmi eux, Franck Thilliez dont les polars sont traduits dans le monde entier, sera présent pour un « Grand entretien » le 5 mai à 15h30 alors que son dernier roman, « Luca », parait le 2 mai aux éditions Fleuve noir. Mais cette fête du livre sera aussi l’occasion de croiser Philippe Besson, Raphaëlle Giordano, Bernard Werber, Laurent Gounelle, Marie-Aude Murail, Marie Desplechin, Jean Teulé ou encore le chanteur et écrivain, Cali, qui se rendront tous dans la capitale de la Porcelaine pour faire vibrer le monde du livre et parler avec leurs lecteurs de polars, d’amour, de bonheur, d’Histoire, de littérature jeunesse ou fantastique.

Dans un esprit intimiste et décontracté, ces hôtes d’honneur, comme les 300 autres auteurs de littérature présents, seront tous disponibles pour échanger avec leurs lecteurs. Il n’y a qu’un pas avant que Limoges ne vide Saint Germain de ses plus belles plumes.

Lire à Limoges, du 3 au 5 mai.