Les 7 meilleures BD de 2019

Anticipation, thrillers, raison et sentiments, humour... La bande dessinée se décline à toutes les sauces et pour tous les goûts. Voici les BD qu'on a préferées en 2019.

Le retour à la terre, T.6, « Les métamorphoses », de Manu Larcenet et Jean-Yves Ferri

©Larcenet / Dargaud

Le retour du « Retour à la terre » après une pause de dix ans. Dans ce sixième album, baptisé Les métamorphoses, Manu Larssinet (pseudo volontairement mal camouflé de Larcenet, le dessinateur) est toujours installé en pleine cambrousse , dans le hameau des Ravenelles, avec Mariette et leur fille, Capucine. S’il a enfin mis un terme à sa grande œuvre, Plast, à la noirceur légendaire, il se heurte toujours aux grandes questions de l’existence. Sa future paternité l’angoisse, le sens profond de la vie le terrifie et il envisage même d’arrêter la BD. Une situation qu’il pourrait tout à fait gérer, si Mme Mortemont, la vieille voisine, n’avait pas récemment découvert le smartphone et les émojis, pour le meilleur et pour le pire.

Ce qu'on a aimé :

Drôle, poétique, quasi mystique… Les qualités de la bande dessinée, qui raconte la mise au vert d’une famille de citadins, n’ont pas changé. Elle plaira aux fans de la première heure comme aux malheureux qui ne connaissaient pas encore les formidables aventures du double littéraire de Manu Larcenet.

Le retour à la terre, T.6, «Les métamorphoses», Manu Larcenet, Jean-Yves Ferri Dargaud, 12€.

Cassandra Darke de Posy Simmonds

©Posy Simmonds / Denoël Graphic

Cassandra Darke n’est pas à proprement parler ce qu’on appelle « une charmante personne». Son obsession ? Parvenir à garder un minimum de confort alors qu’elle a envoyé par le fond la galerie d’art de son défunt ex-mari en se faisant pincer pour fraude. La vieille et grosse dame vit ainsi seule dans sa maison très chère de Chelsea jusqu’au jour où la fille de son ex-mari, Nicki, vient s’installer dans son sous-sol aménagé. En échange de services quotidiens, la jeune femme aussi perdue que naïve n’aura pas de loyer à payer. Alors que les relations avec Nicki sont très loin d’être au beau fixe, Cassandra trouve une arme dans la poubelle de la jeune femme. De quoi mêler Cassandra à une sombre histoire de meurtre...

Ce qu'on a aimé :

Jamais roman graphique n’aura si bien porté son nom. Ici, Posy Simmonds ne se met aucune barrière formelle et n’hésite pas à alterner longs passages écrits avec illustrations parfois XXL et des cases de bande dessinée presque classiques. L’auteur de Tamara Drewe et de Gemma Bovery manie humour noir et polar pour au final dresser un portrait sans concession de la bonne société londonienne d’aujourd’hui à travers le regard plus qu’affuté de la détestable Cassandra. Un véritable bijou de noirceur et de finesse.

Cassandra Darke, Posy Simmonds, Denoël Graphic, 21 €.

Un putain de salopard de Loisel et Pont

Tout débute en 1972. Max vient de perdre sa mère qui lui a laissé deux photos de lui bébé en compagnie de deux hommes différents. L’un des deux, potentiellement « un putain de salopard » selon les dires de certains, serait son père. De quoi décider le jeune homme à partir en quête de ses origines dans un petit village brésilien situé au cœur de l’Amazonie, là même où il passa les trois premières années de sa vie. A peine arrivé, Max rencontre alors un couple d’infirmières venu prendre le pouls d’une région plutôt réputée hostile. Très rapidement, la joyeuse équipée va jouer de malchance quand elle ne fera pas de très mauvaises rencontres.

Ce qu'on a aimé :

Régis Loisel n’a certes plus rien à prouver. Il n’empêche que le Grand Prix d’Angoulême 2003 montre toute l’étendue de son talent de conteur dans ce « putain de salopard » qui ne laisse jamais le lecteur au repos. Ici, pas de temps mort ni de personnages mal dégrossis, on s’installe avec plaisir aux côtés de Max, des deux pétillantes infirmières et de Baïa, une mystérieuse jeune femme muette, sans jamais se désolidariser de leur aventure. De son côté, Olivier Pont, autant reconnu pour son trait léger et dynamique dans la BD (« Où le regard ne porte pas », Dargaud, Grand prix RTL de la BD, 2004) que pour son talent de réalisateur (il a notamment réalisé 4 épisodes de la qualitative série « Ainsi soient-ils sur Arte ») met en scène avec force et délicatesse cette histoire trépidante. Les deux hommes – des amis de 25 ans – unissent leurs talents pour créer leur première BD commune. Le résultat : 88 pages de récit rocambolesque, de cadrages originaux et de personnages attachants ou complètement cinglés. A en croire les auteurs, cette histoire qui se finit ici par un cliffhanger inattendu devrait être bouclée en 3 ou 4 tomes. La difficulté est désormais d’attendre calmement la suite.

«Un putain de salopard», Tome 1: «Isabel», éd. Rue de Sèvres, 17 €.

Ada et Rosie de Dorothée de Monfreid

©Dorothée de Monfreid/Casterman

Les parents la connaissent déjà pour ses livres jeunesse, notamment pour son inénarrable série pachydermique des «Coco». Dorothée de Monfreid a cette fois compilé et publié ses planches créées pour Libération. Il est question ici de famille, de filles et surtout de grands et petits tourments de l'existence. Ada est une ado porteuse de contradictions, d’angoisses existentielles et d’autres effets secondaires de la puberté. L'amour, la rentrée scolaire, les vacances en famille, le marché du travail… Ada et sa petite sœur Rosie parlent de tout sans ciller, prennent leur mère pour une bonne à tout faire et leur père pour le livreur de pizzas en chef.

Ce qu'on a aimé :

Drôle, intelligent et surtout bourré d’expériences vécues que l’on devine à travers cette famille où les relations mère-fille aussi compliquées que remplies d’élans de tendresse sauront parler à nombre de mères. Le trait est vif, le propos frais, intelligent et plein de cocasseries.

«Ada et Rosie», «Mauvais esprit de famille», Dorothée de Monfreid, Casterman, 12,99€.

La princesse de Clèves de Claire Bouilhac et Catel

©Catel/Bouilhac/Dargaud

Une demoiselle ravissante. Âgée d’à peine seize ans, la fille de Madame de Chartres croise, chez un bijoutier, le regard de Monsieur de Clèves qui tombe instantanément amoureux d’elle. L’union, acceptée par la famille, est vite célébrée. Si la jeune femme apprécie la gentillesse et les délicates attentions de son mari, elle ne partage néanmoins pas ses sentiments. Une danse bouleversante avec le très coureur duc de Nemours va lui faire connaître des sentiments jusqu’alors inconnus.

Ce qu'on a aimé :

Spécialiste des portraits de femmes (Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Joséphine Baker), Catel s’associe à la scénariste et dessinatrice Claire Bouilhac (avec qui elle a signé «Rose Valland» chez Dupuis) afin de donner naissance à une adaptation éponyme du célèbre roman de Madame de La Fayette, féministe avant l’heure. Le duo donne ainsi à lire une élégante oeuvre graphique aux dialogues fidèles à l’originale. Habilement, les 216 pages retranscrivent tout le dilemme intérieur de la jeune femme tiraillée entre passion et besoin de ne pas trahir un mari prévenant. Un prologue et un épilogue dessiné par Catel mettent en lumière la genèse de l’oeuvre publiée anonymement en 1678.

La princesse de Clèves, Claire Bouilhac et Catel d’après Madame de La Fayette, Dargaud, 24,99 €.

Les aventures de Jérôme Moucherot de François Boucq

©François Boucq / Le Lombard

Nouveau défi. Jérôme Moucherot, le truculent agent d’assurance au costume léopard créé en 1984 par François Boucq dans le magazine (À suivre), revient pour une nouvelle plongée dans l’absurde. Au sortir de chez soi, l'homme va se voir confronté à une jungle épaisse peuplée d'éléments étranges qui pourrait le pousser à réfléchir sur sa vie. Ou pas.

Ce qu'on a aimé :

Avec «Une quête intérieur tout en extérieur, histoire de pas salir chez soi», François Boucq s’amuse avec les mots et les formes et confronte son personnage drolatique à sa vie intérieure, entre souvenirs encombrants, secrétaires nymphomanes et démon méchamment attiré par la boisson. De la haute voltige en bulles.

Les aventures de Jérôme Moucherot, Une quête intérieure tout en extérieur, histoire de pas salir chez soi, François Boucq, Le Lombard, 20,50€.

Le dernier Atlas, tome 1

©Vehlmann/Bonneval/Blanchard/Tanquerelle/ Dupuis

Dans une année 2018 fantasmée, Tayeb, un gangster nantais, est confronté à une menace qui le dépasse. Du désert algérien aux bidonvilles indiens, l’homme de main malin tente de récupérer un robot géant surpuissant, le fameux Atlas. Cette technologie a été développée par la France il y a plusieurs décennies, mais abandonnée depuis.

Ce qu'on a aimé :

Polar ? Science – fiction ? Chronique sociale ? Le dernier Atlas est un peu tout cela à la fois. Dans cette nouvelle trilogie co-signée par le quatuor plus que talentueux constitué de Vehlmann, Gwen de Bonneval, Blanchard et Tanquerelle, c’est une version alternative de notre époque qui est proposée, une uchronie inquiétante, pleine de surprises et de menaces. Dès lors, les intrigues se mêlent avec une grande crédibilité, les époques aussi, ce qui rappellera des souvenirs émus aux lecteurs du manga culte «20th Century Boys».

«Le dernier Atlas», tome 1, de Vehlmann, Bonneval, Blanchard et Tanquerelle, éd. Dupuis, 24,95 €.