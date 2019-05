Game of Thrones : l’épisode 3 de la saison 8 bat le record de tweets pour une série

«The Long Night», l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones, a généré 7,8 millions de tweets. Jamais l'épisode d'une série n'avait été aussi commenté sur Twitter.

Un succès phénoménal constaté également dans le Trends Top puisque lundi matin, soit quelques heures après la diffusion de «The Long Night», toutes les «tendances» Twitter concernaient «GOT». De quoi agacer plus d'un internaute craignant d'être spoilé.

We're breaking records over here!





Last night's episode of @GameOfThrones was the most Tweeted about episode of scripted television EVER with nearly 8 MILLION Tweets. https://t.co/D5IVk8R9LX

— Twitter Comms (@TwitterComms) 29 avril 2019