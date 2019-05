«Avengers : Endgame» : des profs menacent leurs élèves de leur spoiler le film pour les faire taire

Aux Etats-Unis, certains professeurs ont trouvé un moyen inattendu de rendre leurs élèves attentifs et silencieux en classe en les menacant de leur spoiler Endgame, le dernier Avengers.

C'est ce qu'ont indiqué plusieurs lycéens sur Reddit et Twitter photos à l'appui. A chaque bavardage perturbant son cours, un professeur de chimie a ainsi décidé d'inscrire une lettre sur le tableau de classe, allant jusqu'à composer le nom de Thanos mettant ainsi les élèves sur la piste d'une révélation autour de ce personnage.

Autre technique de spoil adoptée par les professeurs américains, le texte à trous, en atteste ce cliché publié là encore sur Reddit.

D'autres préfèrent annoncer la couleur dès le début de leur cours. Histoire de mettre les choses au clair d'entrée de jeu.

IS MY TEACHER FUCKING SERIOUS pic.twitter.com/DylWcy0wQt

— valeria ‎⍟ 48 147 (@tourdevssel) April 26, 2019