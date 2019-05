Festival de Cannes, en direct : Sylvester Stallone foulera le tapis rouge pour présenter le film «Rambo V»

Le Festival de Cannes se déroule du 14 au 25 mai 2019. Films en compétition, stars sur le tapis rouge et confidences en direct... Retrouvez les dernières infos de la Croisette sur le site de CNews.

Dans le cadre d'une séance spéciale au sein du Palais des Festivals le 24 mai, l'acteur Sylvester Stallone présentera des images en exclusivité de «Rambo V : Last blood» attendu dans les salles à l'automne 2019. Ce long-métrage proposera de nouvelles aventures de l'ancien combattant de la guerre du Vietnam.

Sylvester Stallone returns to Cannes!



On Friday May, 24th he will be in the spotlight of a special screening to unveil the first images of Rambo V - Last Blood!



More info : https://t.co/rpA1Lv4nn8@TheSlyStallone @Metropolitan_Fr pic.twitter.com/SgXp5XQurk

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 8 mai 2019