Les 3 albums à écouter avant l'été

Afin d'oublier la grisaille ambiante et retrouver le sourire, la rédaction de CNEWS vous propose une sélection d'albums à écouter de toute urgence. Du rock à la pop, il y en aura pour tous les goûts.

Vampire Weekend

Six ans après la sortie de «Modern Vampires Of The City» - auréolé d’un Grammy Award - et le départ d’un des membres fondateurs, Rostam Batmanglij, Vampire Weekend revient avec un quatrième album, «Father of the bride» (Columbia) composé de pas moins de dix-huit nouveaux titres.

Le groupe new yorkais, porté par la voix épurée de son leader Ezra Koenig, réussit le pari de toujours surprendre grâce à des arrangements pop travaillés et des performances vocales associées aux cordes, à la guitare ou au piano... sans jamais tomber dans le mainstream. Et on ne se lasse pas de l’influence africaine et de ses tonalités distillées au compte-goutte. Les fans français pourront découvrir ce nouvel opus en live à l’automne puisque le trio américain se produira le 16 novembre 2019 sur la scène du Zénith de Paris.

The national

Le groupe de rock alternatif qui compose depuis vingt ans déjà avait offert en avril un concert unique à l’Olympia, à Paris, dans le cadre d’une soirée spéciale. A cette occasion, The National a présenté son huitième et nouvel album studio, «I am easy to find» (4AD), qui sortira le 17 mai. Au menu, des ballades mélancoliques qui s’entrechoquent avec des mélodies plus rock’n’roll mêlant cuivres, cordes et riffs de guitare. Des compositions, dont «Hairpin Turns» remarquablement interprétées par Matt Berninger et sur lesquelles viennent se poser les voix de Gail Ann Dorsey, Mina Tindle et Kate Stables. Ce disque s’accompagne d’un court-métrage de Mike Mills («Beginners», «20th Century Women») qui met en scène l’actrice oscarisée en 2016, Alicia Vikander.

Madonna

La reine de la pop crée l’événement avec un album attendu dans les bacs le 14 juin. «Madame X» se composera de 15 titres qui va célébrer «la longue carrière de Madonna ainsi que sa relation avec la musique et la culture latine». On retrouvera, entre autres, la ballade «I rise» ou le morceau «Medellin». Madonna a par ailleurs annoncé une grande tournée mondiale à partir de septembre au cours de laquelle elle se produira dans des salles intimistes qui ne peuvent accueillir plus de 5 000 spectateurs. La star sera de passage en Europe en 2020 avec un concert notamment au Grand Rex, à Paris.