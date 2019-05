5 livres pour mieux comprendre l'univers de «Game of Thrones»

Alors que Game of Thrones est revenu avec fracas le 14 avril 2019 pour une huitième et ultime saison, les éditeurs se sont pressés pour surfer sur le succès du programme aux dragons en gratouillant l'univers de la célèbre série. Sélection de cinq parutions qui permettent de mieux comprendre la célébrissime saga.

«Game of Thrones décodé», Ava Cahen

Si les fans attendent tant la dernière salve d'épisodes, c'est aussi parce que sa création est chargée de mystères. Qui sont ses scénaristes ? Comment travaillent-ils ? Comment se déroulent les tournages de plus en plus secrets ? Que raconte la série derrière son scénario bien ficelé ? Ava Cahen, rédactrice en chef du site French Mania et journaliste pour Canal + livre son analyse et tente de percer les secrets de la série aux millions de fans.

«Game of Thrones décodé», Ava Cahen, 18,90€

«La mythologie selon Game of Thrones», Gwendal Fossois

Vous regrettez de ne pas avoir pris option Grec Ancien ou Latin au bac ? Vous ne parvenez pas à dénicher les références des scénaristes de la série ? Le livre «La mythologie selon Game of Thrones» de Gwendal Fossois est fait pour vous. L'auteur y décrypte les 7 royaumes et les 9 familles sous un angle mythologique. La série ne cesse en effet de faire référence aux mythologies grecques et romaines mais aussi aux croyances païennes, aux légendes arthuriennes, nordiques et anglo-saxonnes.

«La mythologie selon Game of Thrones», Gwendal Fossois, les éditions de l'opportun, 12,90€.

Game of Thrones - les storyboards, William Simpson