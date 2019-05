Riad Sattouf propose de nouveaux mots à Alain Rey pour l'édition 2021 du Petit Robert

Grand admirateur d’Alain Rey, l’auteur de « L’Arabe du futur » a dessiné le célèbre linguiste pour la couverture de l’édition 2020 du Petit Robert.

Lors de la rencontre conjointe avec la presse à l’occasion de la sortie de ses « Cahiers d’Esther » (Tome 4) et du Petit Robert 2020, l’auteur, en fin observateur du langage et du « parler jeune », en profite pour glisser quelques propositions.

« Faire une ordurite »

« C’est un mélange de deux mots qu’on utilisait en rigolant dans un atelier de dessinateurs que je fréquentais auparavant. Faire une ordurite c’est à la fois être ordurier et péter une durite, explique Riad Sattouf. C’est s’énerver sur quelqu’un ou même sur un sujet politique sans parvenir à quitter le registre de l’insulte, et ce, pendant plusieurs minutes. C’est parfois à la frontière du syndrome de Gilles de La Tourette, je dirais. » Ouvert à cette nouvelle proposition, Alain Rey de la noter pour un prochain dictionnaire « à condition que l’usage soit suffisamment réparti dans la communauté francophone », précise-t-il en riant.

« amarsir »

Riad Sattouf propose ensuite « amarsir » pour le fait de se poser sur la planète Mars. Alain Rey remarque alors que ce serait compliqué de le faire entrer au Petit Robert parce qu’il faudrait aussi « ajupitérer » et « saturner ». « Déjà alunir avait posé problème. Les académiciens étaient furieux. Mais alunir a assez bien marché finalement. Amarsir peut avoir un avenir avec la conquête spatiale », explique le linguiste.

« Ouèche»

« C’est un mot qui est très utilisé par les jeunes et notamment par Esther. Je l’écris « Ouèche », ce qui peut les énerver parce qu’eux l’écrivent « wesh », plus viril. Ça a l’air d’être un mot un peu névrotique, finalement. », note Riad Sattouf. « C’est un tic de langage, note Alain Rey. Il y a des mots comme ça qui deviennent à la mode dans la langue parlée, dans le vocabulaire politique aussi. Souvent, ils sont employés de manière incongrus et non corrects. Mais « Ouèche » est employé de manière si fréquente par les jeunes que je pense qu’il sera dans Le Petit Robert de l’année suivante. »

Le grand dictionnaire de la langue française, éd. Le Petit Robert, éditions 2020, 67,50€.

Les cahiers d’Esther, éd. Allary, 16,90€.