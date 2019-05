Festival de Cannes, en direct : Elton John prend la pose pour «Rocketman»

Le Festival de Cannes se déroule du 14 au 25 mai 2019. Films en compétition, stars sur le tapis rouge et confidences en direct... Retrouvez les dernières infos de la Croisette sur le site de CNews.

16 MAI

13H45



Attendu en salles le 29 mai, le biopic «Rocketman» est présenté, ce jeudi, en avant-première mondiale. Une projection très attendue par les fans et pour laquelle la star Sir Elton John a fait le déplacement. Tee-shirt blanc, costume bleu et lunettes pailletées, le chanteur a participé au photocall avec l'équipe du film avant de monter les marches ce jeudi soir. Et il se murmure que le grand Elton pourrait donner un concert improvisé... affaire à suivre !

12H30



Plus que quelques heures avant la carioca géante, à 18h, et la diffusion de la version 4K restaurée du film culte «La Cité de la Peur», à 21h30, au cinéma de la Plage. Et sa ressortie le 5 juin partout en France.

Pour patienter, on se rue sur la bande-annonce...

11H45



Au lendemain de la présentation de son premier film, «Les Misérables», en lice pour la Palme d'or, le réalisateur Ladj Ly a appelé Emmanuel Macron à regarder son œuvre sur la banlieue. «Nous sommes gilets jaunes depuis vingt ans. Montfermeil reste un ghetto laissé longtemps à l'abandon», a-t-il déclaré pendant la conférence de presse ce jeudi.

11H00



C'est le lancement de la 4e Semaine du Cinéma Positif qui se déroule jusqu'au 23 mai, et a pour but «d'éveiller les consciences». Cette année, le thème choisi est la justice sociale.

Début aujourd'hui de la 4e édition de la Semaine du #CinémaPositif en partenariat avec @canalplus jusqu'au 23 mai, pendant #Cannes2019. Au programme : projections, débats, remise de prix et cinéma engagé ! @PositivePlanet_ ►https://t.co/Wws34S0Abq pic.twitter.com/0rA1oAJKDg — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 16 mai 2019

Le film «Les drapeaux de papier» de Nathan Ambrosioni, avec Guillaume Gouix, va ouvrir les festivités à 12h30.

Pour les Parisiens, ils peuvent retrouver l'événement au cinéma Publicis des Champs-Elysées.

10H00



C'est l'un des événements de cette quinzaine. Le biopic «Rocketman» (hors compétition) sera présenté, ce jeudi soir, en avant-première. Et en prime, la venue de la star américaine Elton John, incarnée à l'écran par Taron Egerton, qui foulera le tapis rouge vers 19h. Il se murmure qu'un concert pourrait être organisé...

Autres temps forts de la journée : la projection du film «Atantique» de Mati Diop et le nouveau Ken Loach, «Sorry we missed you». Tous deux sont en compétition.

9H30



La starlette Nabilla affiche un joli ventre rond sur la terrasse du Marriott. Quelle robe de soirée choisira cette future maman pour monter les marches ?

15 MAI

16H30



Dans une suite du Majestic, aux côtés des réalisateurs Xavier Dolan et Werner Herzog, l'actrice Julianne Moore évoque l'industrie du cinéma lors d'une masterclass organisée par Mastercard.

Elle revient notamment sur la place de la femme après le mouvement #MeToo. «Il va falloir encore de gros changements pour atteindre la parité. Mais je crois à l'égalité, il faut ouvrir des portes sans aller trop vite», précise-t-elle.

13H30



Avant le flashmob prévu ce jeudi, à 18h, devant le kiosque des allées, les Cannois répètent la Carioca, célèbre chorégraphie de «La Cité de la Peur» - qui fête ses 25 ans - dans les jardins de la médiathèque Noailles. Alain Chabat et Gérard Darmon n'ont qu'à bien se tenir !

Ambiance studieuse pendant les répétitions de la carioca, avant le flashmob demain à 18h au #festivaldecannes2019 pour les 25 ans du film culte @Lacitedelapeur pic.twitter.com/5oKgmJFlj9 — Charlotte Marsal (@CharlotteMarsa1) 15 mai 2019

11H00



Les podcasts «Women In Motion», c'est parti ! Avec notamment la star de «Game of Thrones», Emilia Clarke.

Kering lance les podcasts #WomenInMotion !



5 épisodes sur 5 femmes qui illustrent toute la diversité et la pluralité du programme : Agnès Varda, Jodie Foster, Salma Hayek, Aïssa Maïga & Emilia Clarke.



https://t.co/vgdH1Bch1J@KeringGroup #Cannes2019 pic.twitter.com/yzmOXRKDbB — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 15 mai 2019

10H45



Après le film de Jim Jarmusch, «The dead don't die», premier film à être présenté en compétition mardi soir, c'est au tour de la comédie noire «Le daim» de Quentin Dupieux d'ouvrir ce mercredi la 51e Quinzaine des réalisateurs.

Et pour promouvoir cette œuvre inclassable qui sortira sur les écrans le 19 juin, son acteur principal Jean Dujardin a fait le déplacement sur la Croisette et montera les marches, entouré du cinéaste et de sa partenaire de jeu, Adèle Haenel. Le comédien revient au Festival de Cannes avec ce rôle anticonformiste, huit ans après avoir reçu le prix d'interprétation masculine pour «The Artist».

14 MAI



23H30



Si la rédaction de CNews est sous le charme après la projection presse ce mardi soir, le film «The dead don't die» de Jim Jarmusch, présenté en ouverture et en lice pour la Palme d'or, ne fait pas l'unanimité auprès du public à en croire les premières réactions... L'Américain va-t-il remporter les suffrages du jury et succéder à Kore-eda ? Réponse le samedi 25 mai.

Vu #TheDeadDontDie à #cannes2019





C'est...c'est, déjà c'est, voilà, on va dire ça.





Vraiment partagé devant tant d'absurde mal dosé où sur âge deux trois bonnes idées dans un florilège de lourdeurs grossières.





Je développe ça en vidéo demain. Mais en gros : c'est très moyen. pic.twitter.com/M1DRu5jcyk — InThePanda (@InThePanda) 14 mai 2019

Hilarante satire mais à la subtilité absente sur cette Amérique et une génération rongée par l'apathie et le capitalisme, #TheDeadDontDie brille par son casting parfait, excellent duo Driver et Murray, et son sens du burlesque mordant. Reste un Jarmusch mineur et incomplet. pic.twitter.com/fs3UkGRCGk — Frédéric Perrinot (@Flaw70) 14 mai 2019

Loin de la comédie hilarante, #TheDeadDontDie est un pamphlet conscient et funeste où Jarmusch se fait Romero et crache son dégoût pour l'hypocrisie sociale et les dérives d'une société engoncée dans ses réflexes consuméristes.



Une apocalypse lugubre qui ne plaira pas à tous... pic.twitter.com/2oU9Id8GJ1 — FuckingCinephiles (@FuckCinephiles) 14 mai 2019

20H13



Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem déclarent le 72e Festival international du film de Cannes «officiellement ouvert».

19H45



Après une longue montée des marches, la cérémonie d’ouverture est présentée par le comédien Edouard Baer. Devant la crème du cinéma français et international, le jury, présidé par Alejandro González Iñárritu, prend place.

"C'est un festival crucial [..] Ça a une résonance spéciale car tous les plus grands cinéastes sont venus ici."





Le discours de #AlejandroGonzálezIñárritu





Cérémonie d'ouverture de #Cannes2019 diffusée en direct, seulement sur @canalplus et @myCANAL https://t.co/XTGudkxHpc pic.twitter.com/0T9tT37bU6 — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 14 mai 2019

19H25



Le casting cinq étoiles de «The dead don't die» arrive à son tour. Les acteurs Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver, Selena Gomez, ainsi que le réalisateur Jim Jarmusch ont fait le déplacement. Et chacun y va de sa petite anecdote quand il faut parler de ce film sur les zombies ou sur le tournage.

Comment Bill Murray décrirait le scénario de "The Dead Don't Die", présenté en ouverture du #FestivaldeCannes ?





Cérémonie d'ouverture de #Cannes2019 diffusée en direct, seulement sur @canalplus et @myCANAL ►https://t.co/XTGudkxHpc pic.twitter.com/fR3r4OYf9r — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 14 mai 2019

Présenté ce mardi soir à l'issue de la cérémonie d'ouverture, ce long-métrage compte parmi les 21 en lice pour la Palme d'or. Le public pourra le découvrir en simultané dans plus de 550 salles de cinéma en France.

19H15



Le réalisateur Alejandro González Iñárritu et ses huit jurés, dont la jeune actrice américaine Elle Fanning, foulent le tapis rouge. Ils auront la lourde tâche de désigner la Palme d'or qui sera remise le samedi 25 mai.

19H00



Sabine Azéma, André Dussollier, Louise Bourgoin, Nathalie Baye, Eva Longoria, Jeremy Meeks ou encore Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem - qui vont officiellement donner le coup d'envoi de cette 72e édition -, ce sont des personnalités du monde entier qui débarquent sur la Croisette en tenue de soirée.

Tous posent tout sourire devant un parterre de photographes - certains sont là depuis des jours - et se livrent au jeu des autographes. Et devant des fans survoltés aux balcons ou sur les escabeaux.

18H30



La chanteuse belge Adèle, lauréate de deux Victoires de la musique début 2019, foule le tapis rouge avant de rejoindre la scène du Grand Théâtre Lumière pour rendre hommage en musique à la cinéaste disparue, Agnès Varda. Une cérémonie à retrouver en direct et en clair sur Canal+ et dans plus de 550 salles de cinéma en France.

Ce soir, retrouvez Angèle sur la scène du Grand Théâtre Lumière pour la Cérémonie d’ouverture. Rendez-vous dans vos salles de cinéma pour vivre l’événement en même temps que les festivaliers !@angele_vl pic.twitter.com/CgHnPMAZ3b — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 14 mai 2019

18H00



C'est une première dans l'histoire du Festival de Cannes. Une grande soirée karaoké sera organisée ce mardi 14 mai, dans la soirée, sur la plage Macé, pour célébrer le début de la compétition. Une occasion unique pour les cinéphiles et les chanteurs en herbe de reprendre en chœur les plus grands tubes du 7e art. Une seconde soirée se tiendra le 25 mai, jour de la clôture.

Deux karaokés géants sont organisés sur la plage pendant le @Festival_Cannes !





Et le 1er a lieu ce soir...





Retrouvez aussi la programmation complète du #CinémaDeLaPlage via @Nice_Matin https://t.co/7Du71cjlR1 pic.twitter.com/zo397fIsHX — Cannes (@villecannes) 14 mai 2019

14H00



Le festival n'a pas encore commencé que les pépins se présentent déjà. Alors que la majeure partie des participants - des médias aux organisateurs, en passant par les acteurs et cinéastes - arrivent aujourd'hui à l'aéroport de Nice pour prendre la direction de Cannes, les taxis niçois ont décidé de protester en bloquant les lieux. En cause, les ajustements de réglementations entre Taxis et VTC. La solution pour les festivaliers pris en otage? Le train, le tram...Ou l'hélicoptère pour les stars!

13 MAI



20H00



Alors qu'il doit recevoir une Palme d'honneur, le 19 mai, pour l'ensemble de sa carrière, le monstre sacré Alain Delon fait l'objet d'une pétition qui demande à ce qu'il ne soit pas récompensé. En effet, près de 17 000 personnes ont déjà signé cette requête, soutenant ainsi l'organisation américaine «Women and Hollywood» qui qualifie l'interprète du «Guépard» de «raciste, homophobe et misogyne».

Découvrez l’affiche en hommage à Alain Delon, qui se verra décerner une Palme d’or d’honneur le 19 mai à #Cannes2019 !



—



Discover the poster paying tribute to Alain Delon, who will receive an Honorary Palme d'or at #Cannes2019 on May 19!



—#AlainDelon @FloreMaquin pic.twitter.com/fLJRB2ieUX — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 13 mai 2019

Rappelons qu'Alain Delon devait apparaître sur l'affiche officielle de cette 72e édition, laquelle a été modifiée après la disparition d'Agnès Varda.

11h40



Malgré une pétition signée par plus de 37 000 internautes, Alain Chabat et Gérard Darmon ne reprendront pas la carioca, danse mythique de «La Cité de la Peur» qui fête ses 25 ans. Néanmoins, une carioca géante sera organisée le 16 mai, à 18h, sur les allées de la Liberté, à Cannes.

Une carioca "géante" aura lieu à #Cannes2019 le jeudi 16 mai à 18h lors d’un flashmob prévu Allées de la Liberté (dress code : pantalon noir et chemise blanche)



«La Cité de la peur» sera ensuite diffusé à 21h30 sur la plage Macé en présence des 3 ex-Nuls et Gérard Darmon pic.twitter.com/9zxvTO1mPm — Destination Ciné (@destinationcine) 11 mai 2019

Les fans qui souhaitent participer à cet événement pourront répéter les 14 et 15 mai dans les jardins de la médiathèque Noailles, et devront respecter le dress code : pantalon noir et chemise blanche. Dans une version restaurée en 4K, le long-métrage des Nuls sera projeté le même jour sur la plage Macé, à 21h30.

8 MAI

20h00



Dans le cadre d'une séance spéciale au sein du Palais des Festivals le 24 mai, l'acteur Sylvester Stallone présentera des images en exclusivité de «Rambo V : Last blood» attendu dans les salles à l'automne 2019. Ce long-métrage proposera de nouvelles aventures de l'ancien combattant de la guerre du Vietnam.

Sylvester Stallone returns to Cannes!



On Friday May, 24th he will be in the spotlight of a special screening to unveil the first images of Rambo V - Last Blood!



More info : https://t.co/rpA1Lv4nn8@TheSlyStallone @Metropolitan_Fr pic.twitter.com/SgXp5XQurk — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 8 mai 2019

Après un montage qui retracera la carrière de la star hollywoodienne, la version restaurée du premier «Rambo» sorti en 1982 et réalisé par Ted Kotcheff, sera projetée.

7 MAI



8h45



Les festivités sur la Croisette ne seront plus réservées à une poignée de privilégiés pour cette 72e édition. La cérémonie d'ouverture présentée par Edouard Baer, incluant la présentation du jury, ainsi que la diffusion du film d'ouverture, «The dead don't die» de Jim Jarmush, seront en effet projetés simultanément dans plus de 550 salles obscures partout en France.

Une information confirmée ce mardi 7 mai par Xavier Lardoux, directeur du cinéma du CNC, dans les studios de France Inter.

.@Xavierlardoux du #CNC, annonce que le film de la soirée d'ouverture de #Cannes2019 ("The dead don't die" de @JimJarmusch ), le 14 mai, sera diffusé en même temps en direct dans plus de 550 salles de cinéma en France. pic.twitter.com/jzb4QwLdiu — France Inter (@franceinter) 7 mai 2019

Par ailleurs, des films en compétition comme «Douleur et gloire» de Pedro Almodovar (17 mai), «Le jeune Ahmed» des frères Dardenne (22 mai) ou encore «Sybil» de Justine Triet (24 mai), sortiront au cinéma le même jour que leur présentation officielle à Cannes.

6 mai

12h25



Après onze jours de compétition, «Hors normes» du duo Olivier Nakache et Eric Toledano sera présenté le 25 mai 2019 en clôture du Festival de Cannes. Une projection rebaptisée cette année «La dernière séance» qui fait référence au long-métrage de Peter Bogdanovich ou à la chanson interprétée par Eddy Mitchell.

Les réalisateurs d'«Intouchables» ont réuni les acteurs Vincent Cassel et Reda Kateb pour jouer dans cette nouvelle comédie sociale. Ces derniers incarnent Bruno et Malik qui, grâce à leurs associations, viennent en aide à des enfants et des adolescents autistes issus des quartiers défavorisés.

Le long-métrage qui sortira dans les salles françaises le 23 octobre, sera projeté en avant-première à Cannes, juste après l'annonce des lauréats, et notamment de la Palme d'or.