Eurovision : pour qui le public français a-t-il voté ?

L'exception culturelle française. Alors que cette année, le vote des téléspectateurs a bouleversé le classement final de l'Eurovision, permettant aux Pays-Bas de remporter le concours, le public français, lui, n'a pas exactement suivi le mouvement des autres pays.

C'est Israël qui arrive premier en France, et reçoit ainsi les 12 points qui vont avec ce rang (Il est impossible de voter pour son propre pays, Bilal Hassani n'a donc eu aucun point français). Un choix surprenant, car le pays organisateur termine 23ème sur 26 et c'est plus d'un tiers de ses 35 points des téléspectateurs au niveau international qui proviennent de l'Hexagone.

Le reste du classement correspond plus au reste du monde, avec l'Italie et la Norvège respectivement 2ème et 3ème du vote français, soit 10 et 8 points chacun. Viennent ensuite l'Espagne, l'Australie, les Pays-Bas, le Danemark, la Russie, la Suisse et l'Islande.

Capture d'écran du vote du public français sur le site de l'Eurovision

La Norvège, cinquième au classement général, a obtenu le plus de vote de la part du public international, avec 291 points, contre 261 pour les Pays-Bas, ce qui en fait le deuxième pays le mieux classé à ce niveau. Et pour compléter le podium, l'on retrouve l'Italie, avec 253 points, les plaçant deuxième au classement général.

De son côté, Bilal Hassani n'a pas eu beaucoup plus de soutien de la part du public que du jury. Seizième avant le vote des téléspectateurs, il ne progresse que de deux places grâce aux 38 points obtenus. À noter qu'un groupe doit se réveiller particulièrement groggy au lendemain de la compétition : S!sters, qui représentait l'Allemagne, et qui n'a reçu absolument aucun point du public.