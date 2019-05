Festival de Cannes : Salma Hayek n'ira pas à la Palme d'honneur d'Alain Delon

Malgré une pétition lancée à son encontre, Alain Delon devrait recevoir, ce dimanche soir, une Palme d’honneur. Une cérémonie à laquelle l’actrice Salma Hayek ne participera pas.

Depuis plus d’une semaine, de nombreuses associations féministes demandent l’annulation de cette récompense, accusant la star du «Guépard» d'être «raciste, homophobe et misogyne». Plus de 25 000 personnes ont signé la pétition mise en ligne par «Women and Hollywood».

Mais les organisateurs devraient maintenir cette grande soirée d’hommage. A un détail près. Selon nos confrères du Journal du Dimanche, la comédienne Salma Hayek ne participera finalement pas à la cérémonie comme prévue. «Elle restera finalement en retrait. Les organisateurs ont estimé que la présence de l'actrice mexicano-américaine risquait de relancer inutilement la polémique», peut-on lire.

Personnalité engagée - elle a notamment dénoncé les agissements d’Harvey Weinstein -, Salma Hayek a lancé avec son mari, l’homme d’affaires François-Henri Pinault (groupe Kering), le programme «Women in Motion» qui milite pour l’égalité au sein de l’industrie du cinéma. Et le dîner annuel de ce programme, organisé sur la Croisette, se tiendra ce même dimanche soir, juste après l’hommage rendu au controversé Alain Delon.