Japan Expo : un programme riche en stars japonaises pour les 20 ans

Voilà maintenant 20 ans que Japan Expo anime chaque année la communauté grandissante de fans de la culture du pays du Soleil-Levant. Vingt années de mangas, d'animés, de dédicaces, de master-class, d'avant-premières, de figurines, d'arts martiaux, de jeux vidéo, de cosplays et de calligraphies. Pour cet anniversaire, les organisateurs du salon ont vu grand.

Du 4 au 7 juillet prochains au parc expo de Villepinte, cette grand-messe devrait marquer les esprits. Devenu le 3e plus gros salon français en terme de fréquentation quotidienne, avec 243.000 visiteurs en 2018, Japan Expo 2019 devrait battre de nouveaux records.

Les pères de Goldorak, Albator et Gundam au rendez-vous

© GO NAGAI/Dynamic Planning

L'événement pourra compter d'abord sur la présence des créateurs des mangas et animés les plus influents de leur génération. Ainsi, Gô Nagai, père de Mazinger et Grendizer (alias Goldorak) sera l'invité d'honneur côté manga. L'homme, qui boosta l'industrie des animés au Japon à grands coups de fulguropoings, sera présent jeudi, vendredi et samedi pour des dédicaces et partagera son aventure personnelle avec le public le vendredi, lors d'une conférence unique. Une venue qui sera surtout doublée d'une exposition rétrospective, avec de nombreuses œuvres originales du maître.

Parallèlement, le grand Leiji Matsumoto, créateur de Galaxy Express 999 et du célèbre pirate intergalactique Captain Herlock (Albator) sera l'autre star du salon. Il partagera notamment toute la poésie de ses dessins lors d'une séance publique de live-drawing le jeudi, avant de partager des dédicaces jusqu'au samedi.

© Bandai/SUNRISE

Enfin, l'immense Yoshiyuki Tomino, architecte de la saga Gundam, fêtera les 40 ans de son célèbre robot. Alors qu'un modèle RX-78 de 5 mètres de haut trônera dans les allées du salon, les fans pourront rencontrer le maître lors d'un conférence et des dédicaces. En outre, Bandai organisera une exposition spéciale autour du robot.

Autre série phare de la science-fiction japonaise, Neon Genesis Evangelion devrait profiter d'un temps fort, qui n'a pas encore été révélé par les organisateurs du salon. Toutefois, on sait que la chanteuse Yokô Takahashi viendra interpréter le générique de la série du studio Gainax.

Le magazine Shônen Jump à la fête

C'est l'un des mastodontes de l'édition japonaise, le magazine Weekly Shônen Jump, qui vit naître Dragon Ball, One Piece, Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque) ou encore Captain Tsubasa (Olive et Tom), sera à l'honneur lors de Japan Expo. L'éditeur français Kurokawa publiera le roman d'Hiroki Gotô, qui fut le rédacteur en chef de cet hebdomadaire durant son âge d'or où il était tiré à plus de 6 millions d'exemplaires. L'homme sera présent sur le salon pour raconter ses anecdotes autour des plus grands titres de ces dernières décennies.

Le 4 juillet, sortie du roman Jump - L'âge d'or du manga, d'Hiroki Gotô, qui retrace et décrypte les coulisses des plus grandes séries publiées dans le Shônen Jump ! Un must have pour tous les fans de shônen https://t.co/ek7dO36UzG #CaptainTsubasa #SaintSeiya #OPM #DragonBall pic.twitter.com/sxrUnO9LN9 — Editions Kurokawa (@kurokawa) 4 juin 2019

Du Shenmue III du côté des jeux vidéo

Du côté des jeux vidéo, Japan Expo devrait accueillir de nombreuses nouveautés et exclusivités. Outre une place accordée à l'e-sport (Overwatch notamment), des jeux devraient être dévoilés en avant-première européennes quelques après l'E3, le grand salon de Los Angeles du 11 au 14 juin.

Yu Suzuki, ancien génie de la maison Sega (Out Run, Virtua Fighter...), présentera le 3e épisode tant attendu de sa saga Shenmue, initiée sur Dreamcast (1999-2001). Un titre qui devrait sortir sur PS4 le 19 novembre prochain.

Par ailleurs, il ne serait pas impossible de retrouver quelques nouveautés prévues cette année du côté du stand Bandai Namco, comme le jeu de rôle Dragon Ball Project Z prévu pour cette année. Toutefois, rien n'a été confirmé de ce point de vue.

Bioman fête ses 35 ans

© TV Asahi/Toei

Les séries télévisées seront bien entendues présentes sur place. A commencer par Bioman, dont le casting original sera réuni. Les acteurs incarnant Force Rose, Rouge, Verte, Bleue et Jaune seront sur place pour des dédidaces et partager leurs souvenirs de cette série qui contribua à exporter le genre Sentai à travers la planète.

Japan Expo - 20e édition -, du 4 au 7 juin, au Parc Expo Paris-Nord Villepinte.