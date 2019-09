Kit Harington va camper un super-héros Marvel

Kit Harington rejoint l’univers Marvel. L’interprète de Jon Snow dans «Game of Thrones» va se glisser dans la peau d’un super-héros et sera à l’affiche de «The Eternals», dont la sortie est prévue en novembre 2020.

L’annonce a été confirmée samedi en Californie par Kevin Feige, patron des Studios Marvel lors de la D23 expo, rendez-vous Disney qui rassemble tous les deux ans de nombreux fans. Le comédien britannique de 32 ans campera à l’écran le personnage de Dane Whitman. Egalement connu sous le nom de Black Knight, ce super-héros est l’héritier de Nathan Garrett, un criminel qui avant de mourir a demandé à son descendant de faire le bien.

C’est ce à quoi devrait donc s’employer Kit Harington, dans cet opus, qui réunira à l’écran une nouvelle bande de super-héros : les Eternels, capables de manipuler l’énergie cosmique et créés, par les Célestes, pour protéger la Terre contre les Déviants.

Des super-héros appartenant à une ancienne race d’êtres humains qui seront interprétés par un casting prestigieux. Angelina Jolie, Salma Hayek font ainsi partie de la distribution. Kit Harington retrouvera, par ailleurs, Richard Madden, lui aussi passé par la série «Game of Thrones».

The cast of Marvel Studios’ “The Eternals” takes the stage at #D23Expo. pic.twitter.com/1mvOxXJ8Dm

— Marvel Entertainment (@Marvel) August 24, 2019