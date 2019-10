Christine and the Queens tacle Taylor Swift sur son engagement pro-LGBT

Dans un entretien à Cosmopolitan, la chanteuse Christine and the Queens accuse Taylor Swift d'afficher son soutien aux personnes LGBT+ pour des raisons marketing.

Pour le mois des fiertés, en juin, la chanteuse Taylor Swift avait sorti le clip You need to calm down. Le morceau est un véritable ode à la communauté LGBTQ+. La chanteuse prenait clairement position contre l'homophobie et la transphobie aux côtés de personnalités comme Ellen Degeneres, Laverne Cox ou encore le casting de la série Queer eye.

Invitée à se prononcer sur cette démarche par Cosmopolitan, Christine and the Queens a déclaré : «Je suis partagée. J’imagine que quelque part, de jeunes hommes gays pourraient voir le clip de Taylor Swift et se sentir mieux.» En même temps, la chanteuse s'interroge sur la sincérité de ce type d'initiatives. «En l'espace de cinq ans, on peut dire qu'être queer est devenu un accessoire de mode. L’esthétique queer est utilisée pour vendre des choses.» a-t-elle critiqué.

Dans l'entretien, la chanteuse se défend elle-même de toute récupération : « Ça n’a jamais été du marketing pour moi. Il s’agit de se jeter dans l’inconnu et de le crier très fort.»

Depuis le début de sa carrière, Christine and the Queens parle ouvertement de sa pansexualité et sa fluidité de genre. Depuis son dernier album en 2018, la chanteuse se fait appeler «Chris».