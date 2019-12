Asia Argento, présidente du jury du Festival de Gérardmer 2020

La 27e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer se tiendra du 29 janvier au 2 février 2020. L’actrice Asia Argento endossera le rôle de présidente du jury des longs-métrages.

Née en 1975, l'Italienne, qui est aussi scénariste et réalisatrice, est la première femme à endosser cette fonction. Celle qui a été membre du jury en 1999 a fait ses premiers pas au cinéma à seulement 11 ans, et a collaboré par la suite avec de grands cinéastes comme Abel Ferrara («New Rose Hotel», 1999), George Romero («Land of the Dead – Le Territoire des morts», 2005), Bertrand Bonello («De la guerre», 2008), ou encore son père, Dario Argento, pour les besoins du film «Trauma» notamment, sorti en 1993. Asia Argento a également mis en scène «Scarlet Diva» en 2000, «Le livre de Jérémie» en 2004, et «L’incomprise» en 2014.

Le Festival de Gérardmer rendra par ailleurs hommage au cinéma fantastique français. «Le cinéma français des trente dernières années constitue le terrain privilégié d’un renouveau hétéroclite du genre dont le Festival a été le témoin et le cicérone. C’est à tous ces imaginaires français que nous avons voulu rendre hommage cette année en saluant le talent, l’audace et la liberté de ces artistes qui se confrontent à nos peurs et émotions les plus profondes comme les plus tangibles», expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Une grande rétrospective sera donc organisée, comptant la présence d’une vingtaine de réalisateurs.