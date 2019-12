Star Wars : Mark Hamill fait ses adieux à Luke Skywalker

Si «L'ascension de Skywalker», attendu au cinéma le 18 décembre, vient clôturer une saga de quarante-deux ans, ce volet marque aussi la fin des aventures de Mark Hamill dans «Star Wars». L'acteur a fait part de son émotion sur Twitter.

Comme Anthony Daniels qui a incarné, pendant plus de quatre décennies, C-3PO, l'un des androïdes les plus célèbres de la galaxie, Mark Hamill a lui aussi connu la gloire grâce au personnage de Luke Skywalker. Un rôle qu'il a endossé pour la première fois en 1977 alors que le public découvrait la première trilogie d'une saga qui allait devenir un phénomène planétaire.

L'acteur américain a accepté de reprendre son costume de chevalier Jedi plus de trois décennies plus tard, et est apparu isolé sur son île - et avec quelques rides en plus - dans l'épisode VII «Le Réveil de la Force» (2015). Mark Hamill reconnaît avoir vécu une très belle expérience, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle, et s'est déclaré «très reconnaissant» dans un message posté sur Twitter.

As the end draws near-I can't tell you how much 1 single role has meant to me over the years. Because of him people feel they know me-Because of him everyone is my friend-Because of him it seems like the whole world is my family. I will be grateful for that...Forever.#BeingLuke pic.twitter.com/j6r39XK0pL

— Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) 12 décembre 2019