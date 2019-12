Le musée du Louvre fait son entrée au Guinness Book des records

Cocorico, le musée du Louvre, à Paris, vient de faire son entrée au Guinness Book des records. Sa performance ? Etre le musée le plus visité du monde, avec 10,2 millions de visiteurs en 2018.

Un genre de record qui n'était jusque-là pas inscrit dans le Guinness Book, mais qui le sera désormais, aux côtés notamment du plus vieux couple marié au monde (âgé de 105 et 106 ans) ou de la chanson de Noël la plus vendue de tous les temps («All I Want For Christmas Is You» de Mariah Carey).

Le premier tenant du titre de ce record sera donc le musée parisien, qui a vu son nombre de visiteurs progresser de 25 % en 2018 par rapport à 2017 (8,1 millions), battant ainsi son propre record de fréquentation, qui datait de 2012 (9,7 millions). Selon le rapport de deux institutions américaines publié en mai, il devance dans le classement mondial le Musée national de Chine, à Pékin (8,6 millions de visiteurs en 2018), et le Metropolitan museum of Art de New York, plus communément appelé le Met (7,3 millions).

En janvier 2019, au moment de la révélation des chiffres pour 2018, Jean-Luc Martinez, le président-directeur du Louvre, expliquait que ce nouveau record a été «porté par la reprise du tourisme international à Paris», après une chute de la fréquentation de 30 % ces dernières années en raison des attentats. Les étrangers représentent en effet 75 % des visiteurs du musée, même si les Français restent la nationalité la plus représentée (2,5 millions, soit 25 %). Chez les étrangers, ce sont les Américains les plus nombreux à venir voir La Joconde ou encore la Vénus de Milo (1,5 millions), devant les Chinois (près d'un million).